T.C. KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.

KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/226 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, tarafından tarafları niteliği aşağıda yazılı bulunan taşınmazın davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN



İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi



DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLER VEDOSYA NO:



2023/226 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 13 parsel-Taşınmaz Maliki ABDULLAH ELÇİN, ERDAL ELÇİN, HURİYE BARAN,KEMAL ELÇİN, KENAN ELÇİN, ALİ ELÇİN, MUZAFFER ELÇİN



2023/227 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 16 parsel- Taşınmaz Maliki -

FATMA AKTAN, FATMA AZAT, İBRAHİM AKTAN, MEHMET AKTAN, MELİHA ÇELİK, MERAL ERTİK, METİN AKTAN, MUHİTTİN AKTAN, MUKADDES ÇEVİK, OSMAN AKTAN, ZAHİDE ÇEVİK, ALİYE AKKUŞ, FATMA GÜRLEYİK, HAYRİYE AKTAN, NECMİ AKTAN



2023/229 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 20 parsel- Taşınmaz Maliki- CEVAT İŞYAR, GÜLER İŞYAR, OSMAN İŞYAR, ÖMER İŞYAR, YASEMİN YAYLACI.



2023/231 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 5 parsel- Taşınmaz Maliki- MUSTAFA CAN



2023/233 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 10 parsel- Taşınmaz Maliki- EMİNE YAZICI, ERTUĞRUL AKYÜZ, HASAN AKYÜZ, RAFİA DEMİRTAŞ, SEVİM AKYÜZ, SİBEL AKYÜZ,ŞÜKRİYE ÇETİN, ALİ AKYÜZ, EKREM URFA, HASAN AKYÜZ.



2023/236 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 124 Ada 8 parse Taşınmaz Maliki- EBRU TURCHI, EROL DURMUŞ, FATMA GÖK, GÖKHAN DURMUŞ, GÖRKEM RABİA DURMUŞ-57982588552 - Zirvekent Mah. Osmanlı Cad. No:54/5 İç Kapı No:43Mamak/ ANKARA, HATİCE İŞYAR-57430606944, İFAKAT EROĞUL, NEZAHAT GİRAY, SEMRA GEDİK, CEMİLE DURMUŞ , FİKRİYE DURMUŞ, KAZIM DURMUŞ



2023/237 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 33 parsel- Taşınmaz Maliki- NAZİFE ERUZUN.



2023/239 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 105 Ada 12 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- ENVER CAN, ERTAN CAN, NAZMİYE KULOĞLU, NURİYE ALTINDAĞ, REMZİYE ÖZDEMİR, ATİYE CAN, HABİBE CAN, İHSAN CAN



2023/241 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 105 Ada 4 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- HAMDİ ÇÖREKÇİ



2023/243 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 124Ada 4 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- DURMUŞ DURMUŞ



2023/246 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 28 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ FATMA UZUN.



2023/247 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 9 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- KERİMAN ERGİN, MEHMET ÖZTÜRK, METİN ÖZTÜRK, YAŞAR TAŞYIKAN, HAFİZE ÜNAL, MAKBULE ALTINDAĞ



2023/249 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 21 parsel-TAŞINMAZ MALİKİ- EBRU TURCHI, EROL DURMUŞ, FATMA GÖK, GÖKHAN DURMUŞ, GÖRKEM RABİA DURMUŞ, HATİCE İŞYAR, SEMRA GEDİK, FİKRİYE DURMUŞ, KAZIM DURMUŞ



2023/251 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 23 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- ADNAN MENDERES UZUN, AHMET BİCAN UZUN, AYHAN UZUN, FATMA UZUN, MUSTAFA UZUN, MUSTAFA ADEM UZUN, MUZAFFER UZUN, SAİME ŞAHİN, SALİHA ÖZVEREN, SEVİM DİZDAR, ZELİHA TAŞCI, HATİCE ÇELİK



2023/253 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 24 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- SAİM YILDIRIM.



2023/256 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 125 Ada 15 parsel-TAŞINMAZ MALİKİ- MUSTAFA FUAT İŞYAR.



2023/257 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 125 Ada 16 parsel-TAŞINMAZ MALİKİ- BELGÜZE KOCAMAN, NEZİHE ŞENTÜRK, FATMA ÜNAL, NURHAN ŞAN, YILMAZ YILDIRIM.

2023/259 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 125 Ada 12 parsel-TAŞINMAZ MALİKİ- BAHAETTİN ÇELİK, EMİRHAN ÇELİK, HABİBE AYGÜN,KEREM ÇELİK, KEZBAN ÇELİKUTKU, MUKADDES BAYRAM, OSMAN ÇELİK, ÖMER SEYFETTİN ÇELİK, SAKİNE ÇELİK-



2023/261 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 125 Ada 13 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- ALİ SARIGÜL, FİKRİYE ARSLAN, PERİHAN AYDOĞAN, FATMA SARIGÜL, RAMAZAN SARIGÜL, TEVFİK SARIGÜL



2023/263 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 125 Ada 8 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- FİTNAT GÜVEN.



2023/266 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 125 Ada 5 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- FATMA AKTAN, FATMA AZAT, İBRAHİM AKTAN, MEHMET AKTAN, MELİHA ÇELİK, MERAL ERTİK, METİN AKTAN, MUHİTTİN AKTAN, MUKADDES ÇEVİK, OSMAN AKTAN, ZAHİDE ÇEVİK, ALİYE AKKUŞ, FATMA GÜRLEYİK, HAYRİYE AKTAN, NECMİ AKTAN



2023/267 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 125 Ada 4 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- HİLMİ ALTAY



2023/269 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 125 Ada 21 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- EBRU TURCHI, EROL DURMUŞ, FATMA GÖK, GÖKHAN DURMUŞ, GÖRKEM RABİA DURMUŞ, HATİCE İŞYAR, SEMRA GEDİK, FİKRİYE DURMUŞ, KAZIM DURMUŞ -



2023/271 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 124 Ada 12 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- CEVAT İŞYAR, GÜLER İŞYAR, OSMAN İŞYAR, ÖMER İŞYAR, YASEMİN YAYLACI



2023/273 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 124 Ada 5 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- MUSTAFA İŞER,SABRİYE ALTIN, SEHER ÖZMEN



2023/276 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Bürnük Köyü, 101 Ada 105 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- LÜTFİYE TURHAN.



2023/277 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Yukarıkızılcaören Köyü, 134 Ada 36 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- BAHAETTİN ÇELİK, EMİRHAN ÇELİK, HABİBE AYGÜN, KEREM ÇELİK, KEZBAN ÇELİKUTKU, MUKADDES BAYRAM, OSMAN ÇELİK, ÖMER SEYFETTİN ÇELİK, SAKİNE ÇELİK



2023/279 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Cemaller Köyü, 122 Ada 9 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- MUSTAFA CENGİZ.



2023/281 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Cemaller Köyü, 124 Ada 2 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ - RİFAT ÇALIŞKAN



2023/283 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Bürnük Köyü, 101 Ada 71 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- ABDULLAH AKIN, AYŞE MERAL ERDENER, CELALETTİN ABDULLAH ERDENER, CİHAT ERDENER, HACER DURDU, HÜSNİYE KESKİN, NAZMİYE YETGİN, PERVİN ERDENER, ZEHRA AKIN, FATMA YILMAZ, YAŞAR AKIN -



2023/286 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Bürnük Köyü, 162 Ada 231 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- FATMA AYDIN, MEHMET GÜLTEKİN, İBRAHİM GÜLTEKİN, MUSTAFA GÜLTEKİN, SAFİYE ÇANGÜL -



2023/287 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Bürnük Köyü, 112 Ada 48 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- ABDURRAHMAN ATALAY



2023/289 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Bürnük Köyü, 101 Ada 90 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ- AYŞE NUR PAR, SEMRA TOKER, HASAN TOKER



2023/291 Esas-Karabük İli Merkez İlçesi Bürnük Köyü, 112 Ada 50 parsel- TAŞINMAZ MALİKİ EMİNE ÖZTÜRK, HATİCE COŞKUN, İLYAS YÜCEL, MEHMET EMİN YÜCEL, NURİYE SERTAN, PAKİZE CENGİZ, ŞERİFE UZUNTARLA