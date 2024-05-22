T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/148 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay
ADA NO : 178
PARSEL NO : 3
YÜZÖLÇÜMÜ : 223,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Karahasanoğlu, Rıza Karahasanoğlu, Meryem Karahasanoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/148 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/05/2024