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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.05.2024 - 00:00
        T.C.
        KÜÇÜKÇEKMECE
        4. İCRA CEZA MAHKEMESİ
        ESAS SAYISI: 2023/50 Esas
        İ L A N

        Mahkememizin yukarıda esası yazılı dosyasından sanıkların üzerine atılı müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine ilişkin verilen karar müşteki vekilince istinaf edilmiş ve gerekçeli karar ile istinaf dilekçeleri tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi de tespit edilemeyen Mahmoud oğlu, 01/04/1973 Bedawı doğumlu Ahmmet EL BADWİ'ye tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin sanık Ahmmet EL BADWİ'ye İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR. 14.05.2024
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02032272