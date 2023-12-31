T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/66 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davaya konu Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Fırat Mahallesi 153 ada 78 ve 104 parsel sayılı taşınmazın tescili talep edilmekle; Yukarıda köyü,mevkii, sınırları, miktarı belirtilen taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin, itirazı olanların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.28/12/2023