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        T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.05.2024 - 00:00
        T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        T.C.
        NURDAĞI
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/193 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Başpınar 2 Mahallesi


        TAŞINMAZ BİLGİLERİ : 688 ada 2 parsel


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI


        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Başpınar Mah. Kumluk mevkiinde kain 688 ada 2 parsel sayılı numaralı taşınmazın bedel tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına tapuya kesin tescili talep etmiştir.


        Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 17/05/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02036519