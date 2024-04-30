T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/757

DAVALI : HAMRAH İBRAHİMİ Konak Mah. Yurt Sk. No:19/5 Özsoy Balıkçılık Burdur Merkez/ BURDUR



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davacı vekili tarafından davalı aleyhineçekişmeli boşanma davası açıldığı, iş bu davada tarafların aralarında şiddetli geçimsizlik yaşandığının bildirildiği, davacı tarafın davalıdan boşanarak çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini, nafakaya hükmolunmasını ve tazminatı talep ve dava etmiştir.

Davalı HAMRAH İBRAHİMİ ( TC NO 99260845070) ' e tebliğden itibaren Durusma Günü: 04/07/2024 günü saat:09:20 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, 'Belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşmasına gelmediği taktirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm kurulacağının HMK 147.maddesi gereğince karar verileceği hususu ihtar olunur.' hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayıldığı İHTAREN 99260845070 TC kimlik numaralı Muhammed İsmail - Said Bibi oğlu HAMRAH İBRAHİMİ ' e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.