T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/744 Esas

KARAR NO : 2024/246



İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/02/2024 tarihli ilamı ile 297/2 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Zekeriya ve Sebiha oğlu, 26/09/1980 doğumlu, Kahramanmaraş, Afşin, Kale mah/köy nüfusuna kayıtlı GÖKHAN ARDIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.05.2024