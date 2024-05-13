Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.05.2024 - 00:00
        T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/744 Esas
        KARAR NO : 2024/246


        İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/02/2024 tarihli ilamı ile 297/2 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Zekeriya ve Sebiha oğlu, 26/09/1980 doğumlu, Kahramanmaraş, Afşin, Kale mah/köy nüfusuna kayıtlı GÖKHAN ARDIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar edilememiştir.
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02031352