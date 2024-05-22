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        T.C. ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.05.2024 - 00:00
        T.C. ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2019/187 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ballı Köyü
        MEVKİİ : Köy Karşısı
        ADA NO : 104
        PARSEL NO : 8
        VASFI : yol
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.364,02
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Mumin Kayar, Puri özer, Cemil Kayar, Adil Kayar, Sadık Kayar, Behiye Oy, Sisin Kayar, Kadriye Salcuk, Hohi Kayar, Mahmut Kayar
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda detayı belirtilen taşınmaz hakkında K.G.M. 2624992 sayılı kararı gereği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup yargılamasının Uludere Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacağı, ilgililerin bu mahkemeye başvurabilecekleri, kamulaştırmayı yapan idarenin K.G.M. olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Uludere Şubesine hak sahipleri adına yatırılacağı;İLANEN DUYURULUR. 08/05/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02036991