T.C. ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ULUDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/187 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ballı Köyü

MEVKİİ : Köy Karşısı

ADA NO : 104

PARSEL NO : 8

VASFI : yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.364,02

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mumin Kayar, Puri özer, Cemil Kayar, Adil Kayar, Sadık Kayar, Behiye Oy, Sisin Kayar, Kadriye Salcuk, Hohi Kayar, Mahmut Kayar

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda detayı belirtilen taşınmaz hakkında K.G.M. 2624992 sayılı kararı gereği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup yargılamasının Uludere Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacağı, ilgililerin bu mahkemeye başvurabilecekleri, kamulaştırmayı yapan idarenin K.G.M. olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Uludere Şubesine hak sahipleri adına yatırılacağı;İLANEN DUYURULUR. 08/05/2024