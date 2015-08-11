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        T.C.BAKIRKÖY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 20.01.2024 - 00:00
        T.C.BAKIRKÖY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        2023/359 Esas 16.01.2024
        2023/624 Karar

        DÜZELTME VE CEVAP METNİ

        HÜRRİYET Gazetesi'nin 03/07/2015 tarihli nüshasının 18. sayfasında yayımlanan“3. köprü yolu iptali'ne sürgün gibi tayin" başlıklı haberde öne sürülen İstanbul 8. İdare Mahkemesi Üyesi Serkan MANGAL'ın 12/06/2015 tarihli HSYK Kararnamesi ile Danıştay tetkik hakimliğine atanmasının, İstanbul 3. boğaz köprüsü bağlantı yolları imar planlarına dair bir davada verdikleri iptal kararından kaynaklandığı ve "sürgün" mahiyetinde bir işlem olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır.
        Anılan hakimin ataması, Danıştayın tetkik hakimi ihtiyacınınkarşılanması kapsamında hizmet gereği yapılmış olup, haberde bahsedilen kararla hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi idari yargıda nihai karar mercii olan Danıştaya yapılan atamaların "sürgün" olarak yorumlanması da son derece yanlıştır.
        Bahsedilen kararın oybirliğiyle verildiği ve kararda imzası olan Mahkeme başkanı ve diğer hakimin kararname kapsamında yer almadığı dikkate alındığında, bu iddianın gerçeği yansıtmadığı daha iyi anlaşılacaktır.
        Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 11.08.2015
        Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
        Vekili
        Av. Şeyma YAVAŞ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01970336
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