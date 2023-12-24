T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI’NDAN



1-İHALENİN KONUSU;

Balıkesir İli, İvrindi İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, tapuda 107 ada, 6 parsel numaralı, 302,03 m2 yüzölçümlü ve 1/1 hisseli “Avlulu 2 Katlı Kargir Lojman” vasfıyla Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazın satışı,

2-MUHAMMEN BEDELİ;

2.1) Muhammen bedeli: 4.100.000,00 TL (DörtMilyon YüzBin Türk Lirası)

2.2) Geçici teminatı: 123.000,00 TL (YüzYirmiÜçBin Türk Lirası) (Geçici nakit teminatlar Başkanlığımızın T.C. Halk Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 25 0001 2009 2410 0006 0001 33 numaralı hesabına yatırılacaktır.)

2.3) İhale Tarihi ve Saati: 08.01.2024 Pazartesi günü saat 11.00’de.

2.4) İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü.

3–İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1 Şartname temini: Şartname, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan hizmet binasından 4.000,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımızın Halk Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 25 0001 2009 2410 0006 0001 33 numaralı hesabına yatırılacaktır.

3.2 İhalenin yapılacağı yer: İhale, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

3.3 Tekliflerin verileceği yer ve son başvuru tarihi: İstenilen belgeler ve teklifler, 08.01.2024 Pazartesi günü saat 11.00’ e kadar Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunacak komisyona verilecektir.



4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:



4.1 Gerçek kişi istekliler için;

a-) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),

b-) İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,

c-) Noter tasdikli imza beyannamesi,

d-) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

e-) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

f-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 4.000,00 TL’lik banka makbuzu,

g-) Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

h-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,



4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a-) Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

b-) Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,

c-) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d-) İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

e-) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

f-) Oda kayıt belgesi,

g-) İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

h-) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

ı-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 4.000,00 TL’lik banka makbuzu,

i-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.



4.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için;

Tüzel kişilerden istenilen (d) (e) (g) (ı) maddelerinde belirtilen belgeler.

5- Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Başkanlığımızın irtibat numarası (266) 2435800 dır.

ilan olunur.