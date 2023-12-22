T.C. KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/157 Esas



Davacılar, AHMET İNCE, ÜNZİLE GÜÇLÜ ile Davalılar, ALİ KONUKCU, AYLA AY, ESMEHAN YARAR, FATMA NUR ZORLU, GÜLHAN ÇARDAK YILMAZ, GÜLSEN ATEŞ, HALİL İBRAHİM YEŞİL, HANDE ÇINAR, HÜSEYİN ATEŞ, İBRAHİM ATEŞ, LÜTFİ ÇELİK, MEVLÜT ERGÜN, MUSA ÇELİK, MUSTAFA TUNA, MUSTAFA YELLİ, MUZAFFER ÇALIŞKAN, SELAMİ ÇELİK, ÜMMÜHAN OKUDAN, ZÜBEYDE ERGUN, ATILIM ORTAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖZEL EĞİTİM MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ERZURUM ŞUBESİ, BEĞEN BAHAR EVLERİ SİTE YÖNETİCİLİĞİ, MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, SAYDAM METAL YAPI SİSTEMLERİ VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davası nedeniyle;

Mahkememize açılan iş bu davada davacı vekilince dava dilekçesi ile;" Konya İli Selçuklu İlçesi Özlem Mah. 28837 ada 10 parselde arsa sahibi olan müvekkilleri ile Beğen Gayrimenkul Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 26.09.2012 tarihli adi nitelikli arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, Beğen Gayrimenkul Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, sözleşme gereği üzerine düşen edimleri tam olarak yerine getirmemiş olması sebebiyle bu sözleşmenin ileriye etkili olarak feshi ile dava konusu bağımsız bölümün mevcut tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi istemi ile Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 23/03/2020 tarihinde 2020/202 Esas numaralı dava açıldığı, yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme tarafından 2020/202 E. 2022/203 K. Sayılı ilamı ile; davanın kabulüne karar verildiği, Yerel mahkeme kararı doğrultusunda dava konusu taşınmaz müvekkillerimiz adına tescil edilmişse de taşınmaz üzerine dava dışı önceki malik olan aleyhine başlatılan icra takipleri kapsamında tapunun müvekkilleri adına tescilinden önce haciz şerhleri konulduğu, tapuların müvekkilleri adına tescil edilmesinden sonra, davalı taraflara kesinleşmiş mahkeme kararı ile birlikte hacizlerin kaldırılması gerektiği hususunda ihtarname gönderildiği, ayrıca icra dosyalarına da bu hususta talep gönderildiği, bu zamana kadar taşınmaz üzerindeki haciz şerhlerinin kaldırılmadığından bahisle Müvekkilleri adına kayıtlı Konya İli Selçuklu ilçesi Özlem Mahallesi 28837 ada 10 parsel B Blok 1. Kat 3. Giriş 2 numaralı bağımsız bölümdeki kain taşınmaz üzerindeki tüm hacizlerin KALDIRILMASINA, taraflar dava açılmadan önce temerrüde düşürülmelerine ve kendilerine münasip bir mehil verilmesine rağmen aradan geçen zaman içinde hacizleri kaldırmamaları nedeniyleTüm yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,"karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmış,

Yukarıda kısaca bahsedilen dava dilekçesi davalılar 648*****314 T.C. Kimlik nolu Gülsen Ateş ile 240*****096 T.C. Kimlik nolu Zübeyde Ergun'a,

Son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile HMK 122. Maddesi gereğince tebliği müteakip 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz için öngörülen sürenin başlayacağı ve belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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