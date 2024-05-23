T.C.SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/104 Esas
22/05/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
30/10/2018 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan HÜSEYİN PARLAK'ı tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/05/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 30778460072
ADI SOYADI : HÜSEYİN PARLAK
BABA ADI : ŞAKİR
ANA ADI : ZEMZEMA
DOĞUM TARİHİ : 18/02/1986
DOĞUM YERİ : SİLVAN