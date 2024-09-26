Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.885,92 %-0,05
        DOLAR 34,1330 %-0,02
        EURO 38,1788 %0,37
        GRAM ALTIN 2.922,18 %0,21
        FAİZ 41,59 %0,41
        GÜMÜŞ GRAM 35,08 %0,40
        BITCOIN 64.343,00 %1,35
        GBP/TRY 45,7382 %0,49
        EUR/USD 1,1154 %0,19
        BRENT 71,10 %-3,21
        ÇEYREK ALTIN 4.777,76 %0,21
        Haberler Ekonomi Para "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı" - Para Haberleri

        "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı"

        TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar yükselişle 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:

        "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        İşe giderken kurşun yağmuru!
        İşe giderken kurşun yağmuru!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Michelin Yıldızı'nın laneti!
        Michelin Yıldızı'nın laneti!
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?