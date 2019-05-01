Merkez Bankası yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Yüzde 14.6 olan yılsonu enflasyon tahmininde değişikliğe gidilmedi. Ancak gıda enflasyonuna 3 puanlık ilave yapıldı ve yüzde 13’ten yüzde 16’ya çıkarıldı. Bir de petrolü daha yüksek fiyattan tüketeceğiz. Enflasyon tahmininde yukarı revizyon bekleyen piyasa sonuçtan pek memnun olmadı.
EK PARASAL SIKILAŞTIRMAYA REVİZYON
Geçen haftanın konusu faiz kararı metninden “gerektiğinde ek parasal sıkılaştırma yapılacaktır” ifadesinin kaldırılmasıydı. Bu ifade faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisi doğurarak dolar kurunu 6 TL sınırına dayanmasına yol açmıştı. Para Politikası Kurulu’nun karar metnindeki bu ifadeler de düzeltildi ya da açıklığa kavuşturuldu: “Biz burada dönemsel bir ifadeyi çıkarttık, daha yapısal bir ifadeyi ekledik. Karar metninin bütüncüllüğü içinde bakıldığında yukarı yönlü risklere vurgumuz devam ediyor. İhtiyaç duyulduğu anda ilave parasal sıkılaşma yapılabilir.”
REZERV TARTIŞMASINA AÇIKLIK
-Açıklığa kavuşturulması gereken bir başka konu Merkez Bankası net rezervlerinin düzeyiydi. Başkan Murat Çetinkaya diğer merkez bankaları gibi rezervlerle ilgili iletişimi brüt rezervler üzerinden gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:
“Net rezerv konusunda uluslararası, üzerinde mutabık kalınmış bir tanımlama yok.
-Hele bizim ülkemiz gibi dolarizasyonun yüksek olduğu, piyasayı desteklemek amacıyla çok sayıda döviz likidite aracını piyasanın kullanımına sunan ülkelerde rezerv tartışmalarının, uluslararası rezerv varlık ya da brüt rezervler üzerinden yapılması en uygun olan yöntem.
-Diğer taraftan şunu unutmamak lazım. Rezervlere bakarken sadece resmi rezervlerin değil, ülkemizde olduğu gibi bankacılık sektörünün finansal kesim rezervlerinin, şirketler kesiminin yabancı para varlıklarının da hesaba katıldığı bazı metrikler var. ”
HALA BEKLEMEDEYİZ VE KIRILGANIZ
-Sonuçta ise rapor açıklanırken dolar düşüş kaydetse de, günün sonunu yükselişle tamamladı.
Çünkü toplantıya katılanlar kamu bankalarının döviz satışı konusundaki sorularına tatmin edici yanıt bulamadılar.
-Üstelik üzerinden bir ay geçmesine karşılık henüz yerel seçim sonucu kesinleşmedi. İstanbul seçimlerindeki belirsizlik sürüyor. Gözler YSK’nın vereceği karara çevrili.
-Böyle bir ortamda, ekonomide yeni bir hikaye de ortaya konulamıyor. Hala beklemedeyiz ve kırılganız.
ÖNCE TL’DEKİ KAYIP DURDURULMALI
-Talihsizlik ise tam da bu sırada gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında zayıflama var. TCMB Enflasyon Raporu’nda yer alan sermaye akımlarını gösteren grafik bitişikte.
Son pozitif sermaye girişleri de bu yılın ilk aylarında gerçekleşmiş ve sonra düşüşe geçmiş.
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