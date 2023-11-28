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        Robotların yükselişi

        Uluslararası Robotik Federasyonu'nun (IFR) verilerine göre, üretimde kullanılan endüstriyel robotlar son on yılda üç katına çıktı. 2022 yılında çeşitli sektörlerde rekor sayıda 553.000 endüstriyel robot kullanıma alınırken, toplamda 3.9 milyon robot insanoğlunun hizmetindeydi. IFR'ye göre, Güney Kore'de imalat sektöründe her 10.000 çalışan başına 1.000 adet kurulu robot bulunurken, Japonya'da 399 ve Çin'de 322 robot bulunmakta.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 28.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:28
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        #robot

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