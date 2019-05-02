Rum yönetimi lideri Anastasiadis'e istifa mektubunu sunan Nicolaou, öldürüldükleri ortaya çıkan 'kayıp şahıs davalarında' polisin soruşturmaları uygun bir şekilde yürütmemesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Anastasiadis, Adalet Bakanının istifasını kabul etti. Rum lider, "Bakan'ın istifasını üzüntü ile kabul ediyorum. En yakınım ve en iyi çalışma arkadaşımdı" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ilk seri katili olan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas, aralarında kadın ve kız çocuklarının olduğu 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Metaxas'ın işlediği cinayetlerde ilgili "İlk önce Marry Rose'u boğduğumda güzel hissettim. Bu nedenle tekrar yapmaya karar verdim. Arian Palanas Lozano isimli Filipinli kadınla tanıştım. Filipinliler benden hoşlanıyor. Onu da ilişki sırasında boğdum" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.