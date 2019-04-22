- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ada'da şok etkisi yaratan cinayetler serisi, 15 Nisan pazartesi günü Mitsero köyünde bulunan eski maden ocağında 15.00 sularında bölgeyi gezen iki turist tarafından, çürümüş bir kadın cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı.
Cesedin Mayıs 2018 tarihinde RMMO Subayı'nın evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipinli uyruklu Marry Rose'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan RMMO Subayı yeniden sorguya alındı.
RMMO Subayı, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Eşinden ayrı yaşayan ve iki çocuk babası olan Rum Subay Nikos Metaxas, 4 Mayıs 2018'de önce birlikte olduğu kadını öldürdüğünü, sonrasında ise olayı gören 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü söyledi.
BİR KADIN CESEDİ DAHA ÇIKTI
Metaxas'ın ifadelerinden yola çıkan polis, Mitsero köyünde terk edilmiş maden ocağında arama başlattı. Polis, 6 yaşındaki çocuğun cesedini ararken bir kadın cesedini daha buldu. Bunun üzerine Metaxas olay yerine götürüldü.
Polis ve RMMO Subaylarının gözetiminde konuşan Metaxas, başka kadınları da öldürdüğünü itiraf etti. Rum Subay, maden ocağında bulunan cesedin Filipinli Arian Palanos Lozano'ya ait olduğunu söyledi. Olay yerindeki ifadesinde Lozona ile Temmuz 2018'de internet aracılığıyla tanıştığını anlatan Rum Subay, "Lozano ile daha sonra birlikte olduğunu, bu sırada kadını boğduğunu" söyledi.
32 KAYIP KADIN ENDİŞESİ
Lozano'yu boğduktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladığını söyleyen Rum Subay Mataxas, "Kadının cesedini, önceki kurbanlarında olduğu gibi maden ocağındaki göle attığını" belirtti.
Rum basını Güney Kıbrıs'ta 32 kadının kayıp olduğunun açıklandığını, bu kadınların kaçının cinayete kurban gittiğinin de araştırıldığını yazdı.
AVUKATI: VAHŞETE ORTAK OLAMAM
Rum Subayı'nın seri katil olduğunun anlaşılması üzerine avukatı Elias Stefonou'nun da, "Bu dehşete avukatlık yapamam" diyerek savunmadan vazgeçtiği kaydedildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre; amatör fotoğrafçılık yapan Metaxas, sahte profil hesaplarıyla yabancı kadınlarla iletişime geçiyordu. Genellikle Filipinli kadınları tercih ettiği belirlenen Metaxas'ın, öldürdüğü kadınların da fotoğraflarını çektiği öne sürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.