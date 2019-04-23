Rum Subay'ın, polise verdiği ifadesinde, "Kadınları boğdukça kendimi güzel hissettim, tekrar yaptım" dediği belirtildi.



35 yaşındaki Marry Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius'un katili olduğu ortaya çıkan Teğmen Nikos Metaxas'ın seri kadın katili olduğu belirlenmişti. Rum medyası Metaxas’ın ifadesini ‘vahşet’ olarak nitelendirirken, ülkenin en büyük gazetesi Rum Fileleftheros olayı ‘Sorgu memurlarının işittiği korkunç itirafın Kıbrıs’ta emsali yok. Kurbanların sayısının sanılandan çok olmasından korkuluyor’ manşetiyle duyurdu.



Gazetede yer alan haberde, Metaxas’ın işlediği cinayetlerde ilgili "İlk önce Marry Rose’u boğduğumda güzel hissettim. Bu nedenle tekrar yapmaya karar verdim. Arian Palanas Lozano isimli Filipinli kadınla tanıştım. Filipinliler benden hoşlanıyor. Onu da ilişki sırasında boğdum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

KURBANLARINI SAHTE HESAPLA BULDU



Haberlere göre Metaxas, kurbanlarını sahte isimle açtığı sosyal medya hesabı üzerinden buldu. Kadınlara asker olduğunu söylemeyen Metaxas, kendisini amatör fotoğrafçı olarak tanıttı. Rum subayın, kurbanlarının önce fotoğraflarını çektiği, sonra onların güvenini kazandığı kaydedildi.



Rum tarafında yaşayan ve çalışan Filipinli’ler de, ölen kadınlar için eylem yapıp mum yaktı.



Bir haftadır Ada'nın gündemini oluşturan cinayetler serisi, 15 Nisan pazartesi günü Mitsero köyünde bulunan eski maden ocağında saat 15:00 sularında bölgeyi gezen iki turist tarafından çürümüş bir kadın cesedinin bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Cesedin, Mayıs 2018 tarihinde RMMO subayının evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipin uyruklu Marry Rose'a ait olduğu belirlenmiş; bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan subay yeniden sorguya alınmıştı. RMMO subayı, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmişti.



Eşinden ayrı yaşayan ve iki çocuk babası olan Rum Subay Nikos Metaxas, 4 Mayıs 2018'de önce birlikte olduğu kadını, sonrasında ise olayı gören 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etmişti. Metaxas'ın ifadelerinden yola çıkan polis, 6 yaşındaki çocuğun cesedini bulmak için Mitsero köyünde terk edilmiş maden ocağında arama başlatmış; bu sırada bir kadın cesedi daha bulmuştu.



Polis ve RMMO subaylarının gözetiminde konuşan Metaxas, başka kadınları da öldürdüğünü itiraf etmiş; maden ocağında bulunan cesedin Filipinli Arian Palanos Lozano'ya ait olduğunu söylemişti. Olay yerindeki ifadesinde Lozona ile Temmuz 2018'de internet aracılığıyla tanıştığını söyleyen Rum subay, "Lozano ile daha sonra birlikte olduğunu, bu sırada kadını boğduğunu" demişti. Lozano'yu boğduktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladığını söyleyen Mataxas, kadının cesedini, önceki kurbanları gibi maden ocağındaki göle attığını belirtmişti.



32 KAYIP KADIN ENDİŞESİ

Rum basını, Güney Kıbrıs'ta 32 kadının kayıp olduğunu; bu kadınlarla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.

AVUKATI: VAHŞETE ORTAK OLAMAM

Rum subayının seri katil olduğunun anlaşılması üzerine avukatı Elias Stefonou'nun da, "Bu dehşete avukatlık yapamam" diyerek savunmadan vazgeçtiği kaydedildi.