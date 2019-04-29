Kıbrıs Rum Kesimi, Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas'ın işlediği cinayetlerle sarsılmış, Güney Kıbrıs'ta yetkililer, Rum subay 35 yaşındaki Nikos Metaksas'ın 7 kadını ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiğini açıklamıştı Metaksas, öldürdüğü kadın ve çocukların listesini polise vererek cinayetleri nasıl işlediğini anlattı. Yerel medya, yaşanan cinayetleri ilk seri cinayetler olarak belirtti.

Bu ay başında bir maden kuyusu yakınlarında iki kişinin cesetleri bulunmuş, dün ise Lefkoşa yakınlarında zanlının gösterdiği bir yerde bir kadının cesedinin bulunduğu açıklanmıştı. Şu ana kadar öldürülenler arasında Filipinli bir kadın, Romanyalı bir kadın ve 8 yaşındaki bir kız çocuğu bulunuyor. Ayrıca öldürülen kadınlardan birinin Hindistanlı ya da Nepalli olduğu belirtiliyor. Öldürülen bir kadının 6 yaşındaki kızının ise kayıp olduğu açıklandı. Kız çocuğunu bulabilmek için araştırmalar sürüyor.

Seri cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken İngiliz uzmanlardan yardım istendi.

35 yaşındaki subay, kurbanlarından 3'ünün cesedini bavullara koyup zehirli göle attığını itiraf etmesinin ardından, polis bölgede inceleme başlatmıştı.

Güney Kıbrıs polisi, Mitsero köyü yakınlarındaki suni gölde Pazar günü bulunan bavulun içinde bir kadın bedenine rastlandığını doğruladı.

Metaxas'ın işlediği cinayetlerde ilgili "İlk önce Marry Rose'u boğduğumda güzel hissettim. Bu nedenle tekrar yapmaya karar verdim. Arian Palanas Lozano isimli Filipinli kadınla tanıştım. Filipinliler benden hoşlanıyor. Onu da ilişki sırasında boğdum" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.