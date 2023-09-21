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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Rupert Murdoch Fox ve News Corp'un başkanlığından istifa etti - İş-Yaşam Haberleri

        Rupert Murdoch Fox ve News Corp'un başkanlığından istifa etti

        ABD'li medya şirketi Fox ve News Corp'un 92 yaşındaki yönetim kurulu başkanı Rupert Murdoch, görevinden ayrılma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, Rupert Murdoch'un çocuklarından Lachlan Murdoch News Corp'un yönetim kurulu başkanı görevini babasından devralacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:55
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        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
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        ABD'li medya şirketi Fox ve News Corp'ta üst düzey bir yönetici değişikliği yaşandı. Şirketin 92 yaşındaki yönetim kurulu başkanı Rupert Murdoch, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kasım ayında gerçekleşecek yönetim değişikliği ile, Rupert Murdoch'un çocuklarından Lachlan Murdoch News Corp'un yönetim kurulu başkanı ve Fox Corp.'un da icra kurulu başkanı ve CEO'su olarak görevini sürdürecek.

        Rupert Murdoch'un ise şirketin fahri yönetim kurulu başkanı olarak kalacağı öğrenildi.

        Murdoch, çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme yazısında, "Şirketlerimizin sağlığı da benim gibi sağlam. Gelecek yıllara dair iyimser olmak için her türlü nedenimiz var. Ancak ifade özgürlüğü ve nihayetinde düşünce özgürlüğü için verilen mücadele hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Meslek hayatım boyunca her gün haberler ve fikirlerle meşgul oldum ve bu değişmeyecek. Artık farklı roller üstlenme zamanım geldi" dedi.

        Murdoch'un ayrılığı, Fox'un TV yayınları ile 2020 Başkanlık Seçimi'nde süreci etkilediği iddialarına karşı aleyhine açılan davada 787.5 milyon dolarlık bir uzlaşma ödemesini kabul etmesinden sonra geldi.

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