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Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin'in açıklamalarıyla Rusya'da ortaya çıkan kriz bir gün sonunda çözüme kavuştu. Peki bundan sonra Wagner'i ve Progojin'i ne bekliyor?

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  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Prigojin, 24 Haziran gecesi yaptığı açıklamada Rus ordusunu "Wagner güçlerini yok etmekle suçlayarak" Rusya ile ipleri kopardı, ancak 24 saat sonunda kriz çözüldü.

     

     
  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    Progojin hakkındaki ceza davaları düşürüldü ve Belarus'a gitmeyi kabul etti. Eş zamanlı olarak Wagner güçleri de birliklerine geri döndü. Peki bundan sonra Wagner'i ve Progojin'i ne bekliyor?

     

     
  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Prigojin, Putin'in yabancı ileri gelen misafirleriyle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak biliniyordu.

     

     
  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    Prigojin'in Wagner ve Ukrayna savaşındaki rolüne ne olacağı ve tüm savaşçılarının Rusya ordusuyla sözleşmeli olup olmayacağı gibi pek çok şey belirsizliğini koruyor.

     

     
  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    Kremlin Sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Prigojin'in Belarus'ta hangi pozisyonda görev alacağına "cevap veremeyeceğini" söyledi. Prigojin, Moskova'daki ilerlemeyi durdurma anlaşması hakkında çok az ayrıntı verdi.

     

     
  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    ABD Ordusu'ndan Emekli Binbaşı Mike Lyons CNN International'a Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Wagner grubunun Rus ordusundan farklı koşullara sahip "bağımsız bir savaş şirketi" olduğunu söyledi. Lyons, "Örneğin, Wagner savaşçıları ordudan daha iyi besleniyor, bu da tam bir asimilasyonun zor olacağı anlamına geliyor." dedi.

     

     
  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    "Belki bazıları parçalanır," diye ekledi. "Bu insanlar ülkeye, göreve değil, Prigojin'e sadıklar. Sanırım şu anda cevaplanmayan çok daha fazla sorumuz var.”

     

     
  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    CNN International'a konuşan uzmanlar, Wagner patronu için de tehlikenin bitmediğini söyledi.

    CNN'in eski Moskova Büro Şefi Jill Dougherty, "Putin hainleri affetmez. Putin, Progojin'e Belarus'a git dese bile o yine de bir haindir ve bence Putin bunu asla affetmeyecektir" dedi.
  • Rusya'da kriz çözüldü: Wagner'i bundan sonra ne bekliyor?

    Prigojin'in Moskova için her şartta bir ikilem olduğunu söyleyen Dougherty, "Prigojin 'bir tür desteğe sahip olduğu sürece, nerede olursa olsun o bir tehdit.' dedi.

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

 

 

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