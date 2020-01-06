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HaberlerEnerji

Rusya, TürkAkım üzerinden Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya gaz sevkiyatına başladı

Moskova, Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatlarını azaltmaya çalışırken, Bulgaristan'ın kamu doğalgaz dağıtım şirketi Bulgartransgaz, Rusya'nın yeni Türk Akımı hattı üzerinden Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatına başladığını açıkladı.

TürkAkım
Reuters

Rusya, Rus doğalgazını Ukrayna'daki hatları kullanmadan Orta Avrupa'ya taşıma planları kapsamında Türk Akımı hattını inşa  ediyor ve Baltık Denizi boyunca Almanya'ya Kuzey Akımı boru hattının kapasitesini iki katına çıkarıyor. Bulgartransgaz CEO'su Vladimir Malinov, Bulgaristan ulusal radyosu BNR'ye yaptığı açıklamada "Rus doğalgazı Türkiye sınırında yeni giriş noktası ile sadece bizim için değil, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya sevk ediliyor" dedi.

Rus gaz üreticisi Gazprom 1 Ocak'ta TürkAkımı üzerinden Bulgaristan'a 3 milyar metre küp doğalgaz sevkiyatına başladı ve artık Ukrayna-Romanya rotası kullanılmıyor.

Gazprom geçen sene bu rota üzerinden Yunanistan'a yaklaşık 3 milyar metrküp ve Kuzey Makedonya'ya yaklaşık 500,000 milyon metre küp doğalgaz sevk etti.

Malinov, TransBalkan boru hattının şu anda boşta olduğunu, ancak geri dönüşümlü hale getirildiğini ve talep olması durumunda Romanya, Moldova ve Ukrayna'ya gönderiler için kullanılabileceğini söyledi.

Malinov ayrıca "Böylece Yunanistan'ın LNG terminali Revithoussa'dan Ukrayna'ya kadar LNG'ye erişim yolunu açtık" dedi.

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