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Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 besin

Sabahları güne dinç başlamak için kahve şart değil! Vücuda kahve kadar enerji veren ancak bir o kadar da sağlıklı olan birçok besin bulunuyor. İşte, sabahları sizi uyandıracak sağlıklı besinler...

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  • Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 sağlıklı besin

    BİTTER ÇİKOLATA

    Bitter çikolatanın içinde yüksek oranda yer alan kakao, enerjiyi artırmaya yardımcı olduğu gibi odaklanmayı da artırır. Bitter çikolata ayrıca az miktarda kafein de barındırır bu da vücuda güzel bir enerji kaynağı oluşturur.
  • Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 sağlıklı besin

    YUMURTA

    Yumurtalar sadece protein kaynağı değil gıdayı enerjiye dönüştürmekten büyük ölçüde sorumlu olan B vitaminleri açısından da zengindir. Yumurtaların içerdiği diğer bir mikro besin, enerji seviyelerini desteklemek için önemli olan kolindir.
  • Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 sağlıklı besin

    ELMA

    Elmalar, beyin hücrelerinizi aktif olarak koruyan bir antioksidan olan kuersetin için harika bir kaynaktır. Araştırmalar, kuersetin açısından zengin gıdaları tüketmenin, egzersiz yapmadığınız zamanlarda bile dayanıklılığı ve enerji kapasitesini artırdığını gösteriyor.
  • Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 sağlıklı besin

    SU

    Vücut, uykuda kaldığı uzun saatler boyunca susuz kalır ve bu da kişinin sabah yorgun uyanmasına neden olur. Sabahları uyanmak için atılması gereken ilk adım bir bardak su içmektir.
  • Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 sağlıklı besin

    YOĞURT

    Doğal, şekersiz yoğurt, sabahları enerji artışı için sağlıklı bir kalsiyum, yağ asitleri ve protein karışımı içerir.
  • Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 sağlıklı besin

    YULAF EZMESİ

    Bu karbonhidrat türü, enerjiye dönüştürülmesi kolay ve hızlı bir besindir. Ayrıca yulaf; B vitaminleri ve demire kadar, enerji üretim sürecine yardımcı olan birçok vitamin ve mineral içerir.
  • Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 sağlıklı besin

    MUZ

    Karbonhidrat, potasyum ve B6 vitamini kaynağı olan muz, sabaha zinde başlamak için en besleyici yiyecekler arasındadır. B6 vitamini, enerji üretmek için önemli bir bileşimdir.

    Kaynak: Byrdie, Womens Health Mag

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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