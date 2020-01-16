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DHA

Osmaniye'de kendisine saldırıp, yaralayan M.B.'nin eşine başarılı bir doğum gerçekleştiren Op. Dr. Gökhan Gönen‘i telefonla arayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2020

Twitterhasabından da paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Osmaniye’de hasta yakını tarafından saldırıya uğramasına rağmen kutsal mesleğinin gereğini yerine getirip doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Gökhan Gönen‘i arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Saldırgan hakkında gerekli hukuki işlem yapılmıştır. Sürecin takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.