Sağlık Bakanlığı'ndan Muğla'da kaza yapan 'ambulans helikopter' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Muğla'da yaşanan kazayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığı’nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir.

Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07’de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür.