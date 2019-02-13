Sağlıklıyım de ucuz sigortayı yaptır

Aksigorta, özel sağlık sigortası ile yeni tanışacak kişiler için, uygun fiyata özel hastanelerden sağlık hizmeti alma ayrıcalığı sunuyor. Sayfalarca işlem yapmadan, sözlü beyan ile Akbank şubelerinden kolaylıkla satın alınabilen Aksigorta Kolay Sağlık Sigortası ile yıllık 550 TL primle sigortalı olunabiliyor.

Bu ürünle 0-45 yaş aralığındaki herhangi bir rahatsızlığı olmayan herkes yaş ve cinsiyet farketmeksizin sabit primle sigorta yaptırabilecek. Aksigorta Kolay Sağlık Sigortası; hastanede yatılan süre boyunca ameliyat, yatak, yemek ve refakatçi, yoğun bakım, ilaç, tıbbi malzeme, kemoterapi – radyoterapi, anjiyografi ve diyaliz hizmetlerini 50.000 TL’ye kadar (yüzde 10 sigortalı katılım paylı) karşılıyor. Ürüne küçük tıbbi müdahaleler ve ambulansla acil ulaşım hizmetleri de dahil.

5 BİN LİRA NAKİT ÖDEME

Herhangi bir sebeple Kolay Sağlık Sigortası’nın kullanılmadığı ve poliçe kapsamında olan operasyonlar sonradan doktor raporu ile belgelendiği durumda 5.000 TL’ye kadar nakit ödemede alınabiliyor. Ürün ile birlikte, anlaşmalı kurumlarda ücretsiz check-up, yılda bir kez mamografi/meme USG ve kontrol PSA Testi işlemleri de Aksigorta tarafından hediye ediliyor.