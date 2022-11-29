Sahte doktor yine hayrete düşürdü! Kendine çelenk yaptırmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Sahte doktor yine hayrete düşürdü! Kendine çelenk yaptırmış
ABONE OL

Sahte doktor hastaneye 'Çapa'nın gururu' yazılı çelenk yollatmış

Türkiye'yi hayrete düşüren sahte doktor olayında bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, hastaneye doğum gününde, "Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem" yazılı çelenk yollattığı belirlendi

Sahte doktor yine hayrete düşürdü! Kendine çelenk yaptırmış
Sahte doktor yine hayrete düşürdü! Kendine çelenk yaptırmış
0:00 / 0:00
DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın (20), hastaneye doğum gününde, "Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem" yazılı çelenk yollattığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberin göre, olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettişin çalışması sürüyor.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz´ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne çalışmalarını sürdürüyor. Müfettişlerin, hastanede yöneticiler, doktor ve diğer görevlilerin ifadelerini başvurduğu öğrenildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olayı ilişkin sürdürdüğü soruşmada Özkiraz'ın el konulan cep telefonu ve bilgisayarı incelemeye aldırdı. Telefonun incelemesinin sürdüğü belirtildi.

'ÇAPA'NIN GURURU' DİYE ÇİÇEK YAPTIRMIŞ

Ayşe Özkiraz'ın geçen ekim ayındaki doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, "Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem" yazılı çelenk yollattığı ortaya çıktı. Özkiraz'ın yollattığı çelengin üzerine de "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun doktorlar tayps" notu yazdığı belirlendi.

Çiçekçi Onur Demirbağ, 20 Ekim günü Ayşe Özkiraz'ın kendilerini telefonla arayarak hastaneye çiçek siparişi verdiğini söyledi. Demirbağ, "20 Ekim´de, online web sitemizden bir sipariş oluşturuldu, doktor Ayşe adına. Üzerine de 'Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem' diye bir not düşüldü. Biz siparişi hazırladıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğe teslimatını sağladık. Teslimatını sağladıktan sonra bu şekilde çıkan haberleri de duyunca sahte doktor olduğunu duyunca şoke olduk. Böyle bir şey beklemiyorduk, ilk kez böyle bir şey yaşadık. Çiçek için 350 TL kredi kartından ödeme yapıldı. Sipariş doktor Ayşe hanımın kendi telefonundan oluşturuldu" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üç aylar ne zaman başlayacak 2023? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman başlıyor 2023?
GÜNDEM Üç aylar ne zaman başlayacak?
Son dakika: Hasta yakını kadın doktoru feci şekilde darp etti!
GÜNDEM Hasta yakını kadın doktoru feci şekilde darp etti!
CTE'den son dakika açık cezaevi izinleri açıklaması! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
GÜNDEM CTE'den son dakika açık cezaevi izinleri açıklaması!
İzmir'den borcunu almaya geldiği İstanbul'da öldürüldü
GÜNDEM İzmir'den borcunu almaya geldiği İstanbul'da ...
Fatih Tezcan hakkında beraat kararı
GÜNDEM Fatih Tezcan hakkında beraat kararı
MSB astsubay alımı başvuruları bitti mi 2022? MSB astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB astsubay alımı başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM MSB astsubay alımı başvuruları bitti mi 2022?
Depremden son dakika: "5.9'luk deprem Düzce Gölyaka'yı 20 santim kaydırdı!" - Haberler
GÜNDEM "5.9 Gölyaka'yı 20 santim kaydırdı!"
TUTUKLANDI! Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tekrar gözaltında!
GÜNDEM Köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı!
10 yıl önce ele geçirilen patlayıcı, terör zanlısını yakalattı - Haberler
GÜNDEM 10 yıl önce ele geçirilen patlayıcı, terör zanlısını ...
Son dakika: Açık cezaevlerindeki izin süreleri uzatıldı
GÜNDEM Açık cezaevlerindeki izin süreleri uzatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.