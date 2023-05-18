Hollywood'un yıllara meydan okuyan isimlerinden olan Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaştı. Hayek, bornozlu şekilde dans ederek kutlama yaptı.

Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan 56 yaşındaki oyuncu, "24 milyon takipçi, gülümsemek için 24 milyon neden. Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" dedi.