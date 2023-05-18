Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Salma Hayek'ten bornozlu kutlama - Magazin haberleri
ABONE OL

Salma Hayek'ten bornozlu kutlama

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşmasını bornozlu şekilde dans ederek kutladı. Hayek, "24 milyon takipçi, gülümsemek için 24 milyon neden. Hepinize teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı

Salma Hayek'ten bornozlu kutlama - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Hollywood'un yıllara meydan okuyan isimlerinden olan Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaştı. Hayek, bornozlu şekilde dans ederek kutlama yaptı.

Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan 56 yaşındaki oyuncu, "24 milyon takipçi, gülümsemek için 24 milyon neden. Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" dedi.

Hayek'in videosu 9 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Meksikalı oyuncunun geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili bu fotoğrafı da hayranlarından yoğun ilgi görmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Presley ailesinin miras davası sonuçlandı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Miras davası sonuçlandı
Jane Fonda'dan Michael Jackson itirafı: Onu çıplak gördüm - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Michael Jackson'ı çıplak gördüm"
Rusya’da film ve tiyatro yönetmenleri Alexander Rodnyansky ile Ivan Vyrypaev'e tutuklama kararı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Tutuklama kararı çıktı
Charlize Theron ile Alex Dimitrijevic el ele - Magazin haberleri
DÜNYADAN Sakallısını buldu
Lady Gaga'nın takıntılı hayranıyla başı dertte! Evine polis çağırıldı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Takıntılı hayranıyla başı dertte
Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - Magazin haberleri
DÜNYADAN Kendisini başkalarının gördüğü gibi görmüyor
Mel Gibson'dan 7 yıl sonra bir ilk - Magazin haberleri
DÜNYADAN 7 yıl sonra bir ilk
Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı: Tam bir pislik gibi davrandım - Magazin haberleri
DÜNYADAN İlk öpücük itirafı: Tam bir pislik gibi davrandım
Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Çocuk istiyorum ama korkuyorum"
Rihanna ile ASAP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı - Magazin haberleri
DÜNYADAN İlk doğum günü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.