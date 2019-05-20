Türkiye’de yılda 50 milyar metreküp düzeyinde doğalgaz tüketiliyor. Talep, son birkaç yıla kadar artış kaydetti. 2018 yılında geriledi. Talebin, bu yıl da ekonomik krize bağlı olarak bir miktar daha düşmesi bekleniyor.

Peki, doğalgaz tüketiminde nasıl bir seyir söz konusu? Sanayide durum ne? Satışa sunulan doğalgaz dağıtım şirketleriyle ilgili bir gelişme var mı? PALMET Enerji’nin “patron”u Doğanay Samuray, HABERTÜRK’ün bu konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İlk soru, Zorlu Enerji Grubu’nun satışa sunduğu Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile ilgili oldu. Samuray “bağlayıcı fiyat teklifi”ni sunduklarını belirterek, “Biz de teklifimizi sunduk. Sonucu bekliyoruz” dedi.

Ekonomide yaşanan sorunlar, Türkiye’nin sanayi merkezi olarak bilenen Gebze’de doğalgaz tüketimini nasıl etkiledi? Samuray, PALMET Grubu bünyesindeki PALGAZ’ın Gebze’de doğalgaz dağıtımı yaptığını anımsatarak, “Bölgedeki organize sanayi tesislerine doğalgaz veriyoruz. Sanayide, doğalgaz talebi yüzde 9 oranında düştü. Geçen yıl 100 birim olan tüketim, 91 birime düştü” dedi.

FATURA ÖDEME

Samuray, tahakkuk tahsilat oranları, ödenmeyen faturaların artıp artmadığı sorusuna karşılık da, tahsilatta belirgin bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Samuray, “Ekonomide sorunların aşıldığı çıkış için bir öngörünüz var mı?” sorusu üzerine, “Türkiye’ye ve Türkiye’nin potansiyeline inancım sonsuz. Çıkış hemen…” diye konuştu.