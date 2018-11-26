İstanbul Samandıra'daki askeri hava üssünden saat 10.32'de eğitim uçuşu için havalanan UH-1 tipi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopter, havalandıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 2 kilometre kadar seyrettikten sonra, Sancaktepe İlçesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısına çarparak düştü. İkiye ayrılan helikopterde 4 asker şehit olurken, 1 TSK mensubu da yaralandı. Kazanın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de kendilerine yapıldığını belirtti. Yerlikaya, "1. Ordu Komutanlığı'na bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinmeyen bir sebepten dolayı düştüğünü" söyledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulunacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, helikopterin eğitim uçuşu için havalandığını, bölgenin askeri alan yakın olduğunu ifade ederek, 'Burada Kava Havacılık Alayı var. Eğitim uçuşları yapılabiliyor. Sarıgazi'deki apartmanın yan bahçesine düşüyor. Hava koşullarında ciddi bir bozukluk yok. Burada mevsimine göre 23.00'e kadar uçuşlar oluyor' diye konuştu.

CANLARI PAHASINA SON MANEVRA

Sarıgazi Mahalle Muhtarı Göker Göktaş kaza anını anlattı. Götaş, "Evlerin üstüne de düşebilirdi. Evlerin arasındaki boşluğa indirmeye çalıştı. Canları pahasına bunu yaptılar. Sık sık burada eğitim uçuşları oluyor. 2009'da da bu çevreye düşmüştü. Herhangi bir vatandaşın burnunun bile kanamamasını sağladılar. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyemiyorum." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sancaktepe'de helikopterin düşmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Müracaat savcısı ve otopsi savcısı ile birlikte olay yerine 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Bir Başsavcıvekili de olay yerinde... Savcılığın incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklama yapması bekleniyor.

SON ASKERİ HELİKOPTER 9 AY ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ

TSK bünyesindeki son helikopter, 10 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Afrin'e gerçekleştirilen operasyon sırasında düşmüştü. Helikopterin düşmesi sonucu ise iki asker şehit olmuştu.

ŞIRNAK'TA 13 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU



Geçen yıl 31 Mayıs'ta ise Şırnak'ın Uludere ilçesinden kalkan askeri helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra, yüksek gerilim hattına takılması sonucu kırıma uğramıştı. Bu kazada ise aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da olduğu 13 asker şehit olmuştu.