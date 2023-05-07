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Sandık görevleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Seçim görevleri ve sandık görevleri Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine günler kala gündeme geldi. YSK tarafından, her seçimde sandık başına kamu görevlisi olarak atanan kişilerin 'seçim görevleri' ve 'sandık görevleri'nin ne zaman açıklanacağı anbean takip edilirken başvuru şartlarıda merak ediliyor. İşte konuya dair tüm detaylar...

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  • Sandık görevleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Seçim görevleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi YSK sandık görevlisi sorgulama e devlet

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri seçimleri için sayılı günler kala sandık başında görevli olmak isteyen kişiler "14 Mayıs 2023 YSK Genel Seçimi sandık görevlileri ne zaman belli olacak?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, seçim sandıklarında kamu görevlisi olarak atanacak sandık görevlilerinin açıklanması bekleniyor. İşte seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların açıklanacağı tarih ile 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücretlerine dair tüm detaylar...
  • Sandık görevleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Seçim görevleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi YSK sandık görevlisi sorgulama e devlet

    SEÇİM GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU MU?

    Seçim görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak. Ancak seçim görevlileri henüz belli olmadı. 

    Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların önümüzdeki hafta içinde yani mayıs ayının ikinci haftası itıbarıyla belli olması bekleniyor.

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
  • Sandık görevleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Seçim görevleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi YSK sandık görevlisi sorgulama e devlet

    PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.
  • Sandık görevleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Seçim görevleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi YSK sandık görevlisi sorgulama e devlet

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
  • Sandık görevleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Seçim görevleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi YSK sandık görevlisi sorgulama e devlet

    SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?

    Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

    - Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

    - Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

    - Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

    - Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

    - Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

    - Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
  • Sandık görevleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Seçim görevleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi YSK sandık görevlisi sorgulama e devlet

    2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

    2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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