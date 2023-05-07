14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler için geri sayım devam ederken 'seçim sandığı görevlilerinin alacağı ücret' gündeme geldi. Sandık başında bulunacak olan seçim görevlileri "Sandık görevlisi ücreti açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti hakkında merak edilenler...