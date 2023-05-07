Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları da seçime bir hafta kala son mitinglerini yapıyor. Bu kapsamda, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs 2023 Pazar günü İstanbul'da AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katılım gösterecek. AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" adını verdiği mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.00 itibarı ile gelmesi bekleniyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge vatandaşlar saat 11.00 itibarı ile giriş yapmaya başladı. Bilindiği gibi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, alan olarak oldukça geniş bir yerde bulunuyor. Bu noktada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi mitinginde kaç kişi var? İşte, detaylar