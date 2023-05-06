BABACAN: 2 YILDA ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

"Ülkemizin her yerinden yükselen demokrasi çığlığını İstanbul'a getirdik. Demokrasi çığlığını tüm dünya duyuyor. Tüm dünya izliyor. Sağcı solcu demeden, sünni alevi demeden hep beraber daha fazla demokrasi diyecek miyiz? Hep beraber, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? TBBM'de çoğunluğu sağlayacak mıyız? Sözümüzü aldık.

Pahalılığı, yolsuzluğu en iyi bilenlersiniz. Hey gidi İstanbul. 2010'da İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olmuştu. Yaptığımız reformlarla yapmıştır. Ülkeyi şimdi getirdikleri noktaya bakın. 200 liralık banknotun hikayesini anlatayım. 2009 yılında tedavüle çıktı. Kaç dolar ediyordu, 134 dolar ediyordu. Bugün ne kadar, 10 dolar bile etmiyor. Döviz bürosunda 20,5 oldu. Herkesin cebindeki 200 liranın 134 dolar iken 9 dolara düşüren yani 124 doları kim çaldı? Herkesin cebindeki 200 liradan 124 doları kim çaldı?

Bu enflasyon tam baş belasıdır. Ekonomiyi kötü yönetirseniz yüksek enflasyona mahkum edersiniz. Türkiye'de kurum kalmadı. Patates soğan diyoruz. Gerisini siz tamamlarsınız. Her şey tek bir kişinin keyfine bağlı, ülkenin ekonomi politikası yok, zır cahillik var. Devlet kadroları bir kişinin oyuncağı oldu. Endişeye mahal yok. Türkiye'yi hızla düzlüğe kavuşturacağız. 2002'de başardık şimdi çok daha iyisini yapacağız. İlk 1 ayda kurumları ayağa kaldıracağız, 6 ayda kriz iklimini sona erdireceğiz, 2 yılda enflasyonu tek haneye indireceğiz.

Merkez Bankası'nın bağımsız ve itibarlı kurum olmasını sağlayacağız. Hızla toparlanacağız, endişeye mahal yok. Türkiye 1'den büyüktür. Güveni nasıl kazanacağız, 8 madde: Yalan yanlış işler yaptırmayacaksın, söz verince tutacaksın, emanete hıyanet etmeyeceksin, adaletle yöneteceksin, ehliyetli kadroları göreve getireceksin, istişareyi elden bırakmayacaksın, şeffaf olacaksın ve son olarak her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Bu 8 maddeyi yerine getirin, korkmayın. İşte o zaman bu ülke çok hızlı bir şekilde yüksek gelir sınıfına ulaşan bir ülke olur.

Bu seçim özünde iki seçenekli referandum. İstanbul, cevabın nedir? Otoriterlik mi demokrasi mi? Keyfilik mi hukuk mu? Baskı mı özgürlük mü? Tek akıl mı ortak akıl mı? Korku mu umut mu? Öfke mi sevgi mi? Kavga mı barış mı? Kriz mi huzur mu? Yoksulluk mu zenginlik mi? Kara kış mı bahar mı? Gelin bu 14 Mayıs'ta annelerimize baharı hediye edelim. Anneler de çocuklarına demokrasiyi hediye etsin."

UYSAL: SÖZ BİTMİŞ, YALANLARI DA BİTMİŞ

"Aziz İstanbul, merhaba. Bir büyük güzelliği bu tarihi günde hep beraber yaşıyoruz. Çağlar açmış, çağlar kapatmış İstanbul, bir dönemi kapatmaya, yeni bir dönemi açmaya var mıyız? Adeta tarihi bir günde bu büyük milletin yürüyüşünde de bilesiniz ki bu günler, bu tarihi anlamda olacaktır. Aziz İstanbul, gençlerimiz, kadınlarımız, yarınlarımızı alın teriyle emeğiyle kazancıyla oluşturmaya çalışan tüm vatandaşlarımız. Bir tarihi kavşağa doğru hep beraber ilerliyoruz. 14 Mayıs 2023 milletin yeniden kaderine hakim olacağı bir gün olacak. Türkiye'yi vazgeçilmez zannedenlere, kendi varlıklarını kaçınılmaz kadere dönüştürmek için Türkiye'yi risklere mahkum edenlere, kaynaklarını bir avuç insana sunanlara karşı elbette 'yeter' diyeceğiz. 14 Mayıs'ı çağın ritmini yakalayacağımız bir gün haline getirmek durumundayız. Bu güne 1 günde gelmedik. Bugün milyonlarca insanımız eğer sefalet içindeyse bunun sorumluluğu elbette yönetenlerdedir. Cumhuriyette demokrasiye ruhen inanmıyorlar. Demokrasi ve hukuk onların lehine işliyorsa kabulleri, işlemiyorsa değil. Şimdi birileri çıkmış diyor ki 14 Mayıs bir darbe girişimidir. Seçimleri iptal mi edeceksiniz? Bunların düşünceleri ortaya döküldü. Demokrasiye, hukuka, Türkiye'ye dair hiçbir hayalleri yok. 21 yılın sonunda Sayın Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. Mülakatı kaldıracağını taahhüt ediyor. Bozduğu ekonomiyi 2002 şartlarına getirmeyi taahhüt ediyor. İktidarı döneminde çıkan imar aflarını yasaklarını taahhüt ediyor. Geldikleri noktada söz bitmiş, yalanları da bitmiş. Bu ülkenin kaynaklarını resmiyete uydurarak yağmaladılar, haram saltanatı kurdular."

DAVUTOĞLU: ÇİFTÇİLER TOPRAĞA GERİ DÖNECEK

Bana Millet İttifakı'nın Tarım ve Gıda güvenliği politikalarını anlatmak düştü. İki zihniyeti anlatmaya çalışacağım. Önce toprak. Ondan geldik, ona gideceğiz. Bir zihniyet der ki toprak ranttır, bir zihniyet de der ki toprak bizim dostumuzdur. İşte bakın, toprak bir rant alanıdır diyenler, bundan 3 ay önce deprem bölgesine diktikleri binalarla büyük acılar yaşattılar. Mücadele toprağa bereket diye bakanlarla toprakta rant görenler arasında. Havza bazlı üretimler yapacağız. Bunlarda vicdan yok. Bunlar kendileri manda yoğurduyla beslenip, halka soğanı çok görenler. Sofralarında ejder meyvesiyle beslenenler gidecek, Anadolu'nun temiz gıdasıyla Türkiye'yi kendine yeter ülke yapanlar geri gelecek Allah'ın izniyle. Kur korumalı mevduat adı altında faizcilere kaynak aktardılar. Biz kur korumalı tohum, mazot, yem, gıda yâni kur tehdidi altından maliyetleri çıkaracağız. Bunlar köprülerden geçiş garantisi verdiler. Biz ürünlerimizi çiftçilerimize alın garantisi vereceğiz. Hani bir banka var. Adı Ziraat Bankası. Kendisi ziraat dışında her işi yapan banka. Medya patronlarına kredi verir, yolsuzluklara faiz aktarır. Ziraat Bankası fonlarını kullananlar gidecek, Ziraat Bankası'nı tarım sektörüne ayıranlar gelecek. Gelecek hafta inşallah bütün bu döneme son vereceğiz. İnşallah gelecek hafta kendi halkına dönük kitapsızlar diyenler, küffar diye konuşanlar, dinimizi, vatanımızı, milli değerlerimizi istismar edenler gidecek. 14 Mayıs günü kimler gidecek kimler kalacak? 14 Mayıs gecesi, 15 Mayıs sabahı yeni bir baharda yasaklar gidecek özgürlükler gelecek.

MERAL AKŞENER: ÇOCUKLAR İÇİN SANDIĞA GİDELİM

Bir Kemal'e bir Meral'e. Evet şimdi uzun bir zamandır ayaktasınız. Öncelikle bu meydanı doldurduğunuz için, şereflendirdiğiniz için, o kadar konuşmacıyı ayrılmadan dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, haklarınızı helal edin. Cenab-ı Hak başta sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizi utandırmasın inşallah. Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha uzun süre beklmeyeseniz diye oldukça kısa konuşma yapacağım. 14 Mayıs Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği, alkışlarla Çankaya Köşkü'ne götürdüğümüz bir akşam olacak inşallah. Ben de Başbakan Meral diyorsanız ya, öyle abidik gubidiklerle olmak istemiyorum, oylarımızla başbakan olmak istiyorum. Bizim Anadolu'da yaptığımız bütün mitinglerde İYİ Parti seçmeninden yöneticilerinden tek bir şey istiyorum, bütün arkadaşlarımızdan bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyoruz. Her CHP'li aileden sadece tek bir oy istiyorum. Bir tanecik. Ama biz bütün İYİ Partililer çok çalışıp bütün oylarımızı sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için oraya şak diye basacağız. Hayatımda ilk defa rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz. Hakaretlerin, tehditlerin havada uçuştuğu bir seçim. Milletine ilk defa işgalci diyen bir dil. Türk milletine işgalci, darbeci diyen bir dil. Allah'ım ya rabbim bütün psikiyatrları bu abileri tedavi için davet ediyorum. Gerçekten cezai ehliyetleri kalmadı. En tepesinden bakanlık makamlarında oturanların hepsi ayrı. Bir kasetten bahsediliyor. Recep Bey bir kasetten bahsediyorsun da, dün en yakın aile dostunuz, senin başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi kaset yayınladı. O kasette diyor ki Ali Yeşildağ, 'Antalya havaalanı, yıl 2007. İşletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar Euro veriyor. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor, yakınlardan birine 3 milyar Euro'ya veriliyor. 1 milyar dolar cebellezi ediliyor. Şimdi bakın, Recep Bey, Recep Bey hazır kaset, video orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Sen Cumhurbaşkanısın. Bize iftira atmak yerine sen bu videoyu bir sorgula. Bu 1 milyar dolar kimin cebine girmiş. Ali Yeşildağ'ın iddiasına göre senin cebine girmiş. Bir de köprüler var. Tüpgeçitler var. Havaalanları var. Bunu da söyleyeyim, çok enteresan. Demin saydığım havaalanları, köprüler onlar da 3 milyar dolara yapılacak, 11 dolara yaptırıldı. 5 milyarlık yeri 3 milyara verdiğinde 1 milyar dolar cebellezi imiş. Hesap şu; cebellezi ne kadar oldu? İşte aziz İstanbul. Fatih'in İstanbul'u, Atatürk'ün İstanbul'u, mavi güzlüklü Bozkurtumuzun İstanbul'u. 14 Mayıs günü cebinizden giden paraların, çocukların geleceğinden giden paraların devam etmesini istiyorsanız ki istemiyorsanız, harama el uzatmayan, hakkında söylenti çıkmamış, dürüstlüğüne hepimizin kefil olduğu 13. Cumhurbaşkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz. Tabii burada bulunan kiminin kardeşi, kiminizin validesi, kimisinin ablasına da minnoş bir oy rica ediyorum efendim.