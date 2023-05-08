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14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kaç oy kullanıldı? YSK son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayısta gerçekleşecek. Söz konusu seçim için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor. Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı ise YSK'nın açıkladığı son verilere göre, 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı...

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  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma sayısı merak edilirken YSK'dan beklenen açıklama geldi. YSK verilerine göre bu yıl ki seçmen sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1 milyon 666 bin 824'e ulaştı.
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 667 bin seçmen oy kullandı.
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824 oldu.  
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 556 bin 469, gümrüklerde ise 110 bin 355 seçmen oy kullandı.
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. 
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    3 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN VAR

    YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu açıklamıştı. 
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci (YSK) Recep Özel sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Yurt dışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı" demişti.
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün" ifadelerine yer vermişti.
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    AVRUPA'DA SANDIKLARI ARTIRMA KARARI ALINMIŞTI

    YSK, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yurt dışında daha önce sandık kurulması kararı verilen Almanya'daki 9 yerde sandık kurulması kararının iptaline, katılımın fazla olduğu Avrupa'daki 19 yerde ise sandık sayılarının artırılmasına hükmetmişti.
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    Kurul; Almanya'da Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Kassel Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu, Avusturya'da Viyana Başkonsolosluğu, Fransa'da Paris Başkonsolosluğu, Bordo Başkonsolosluğu, Liyon Başkonsolosluğu, Nant Başkonsolosluğu, Strazburg Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Hollanda'da Deventer Başkonsolosluğu, Amsterdam Başkonsolosluğu ve Lüksemburg'ta Lüksemburg Başkonsolosluğu'ndaki sandık sayılarının artırılması talebinin ise kabulüne karar vermişti.
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!

    İşte yurt dışında oy kullanan seçmenlerden görüntüler...
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!
  • Yurt dışında kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı kaç? YSK yurt dışı seçimlerinde son durumu açıkladı: 2018'i geçti!
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