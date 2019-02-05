TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye ve Makedonya arasındaki ikili ilişkilere ve Makedonya’nın kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı Devlet Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov tarafından verilen nişan, 2009’dan bu yana aralarında diplomatlar, besteciler, akademisyenlerin olduğu 11 kişiye verilmiş durumda.

'EKONOMİMİZİN EN ZOR DÖNEMİNDE BİZE YATIRIM YAPTI'

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, "Makedonya ve Türkiye arasında çok sayıda tarihsel, kültürel ve ekonomik bağ bulunuyor. Sınırların kalktığı, bağlantıların ve işbirliklerinin arttığı bu dönemde Makedonya, tanınmamaktan izolasyona ve ambargolara kadar bir dizi engelle karşılaştı. Bu durum 8 Eylül 2011’de büyük ölçüde değişti. O gün Makedonya bağımsızlığının 20. yılını kutlarken Türk şirketi TAV Üsküp Havalimanı’nı açtı. Ohrid’le birlikte Üsküp Havalimanı bizim Türkiye, Avrupa ve dünyaya açılan kapımız oldu" dedi.

Söz konusu havalimanları sayesinde Türkiye ile ciddi bir ticaret hacmi yaratıldığını ve ülkede çok sayıda Türk yatırımcı olduğunu kaydeden Ivanov, "TAV, Makedonya ekonomisinin en zor dönemlerinde buraya yatırım yapma cesaretini gösterdi. Bu nişan, TAV'ın ekonominin gelişimine, Makedonya’nın dünyada tanıtımına, Türkiye ile dostane ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimine yaptığı katkılara teşekkürümüzün göstergesidir” diye konuştu.

'HAVALİMANLARINI 120 MİLYON EURO'YA YENİLEDİK'

2010’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini devraldıklarını söyleyen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de, "TAV olarak 120 milyon euro yatırımla havalimanlarını yeniledik. Geride bıraktığımız sekiz senede yolcu sayısını dört kart artırarak 2.3 milyona ulaştırdık. Biz başladığımızda İstanbul ve Üsküp arasında haftalık uçuş sayısı dörtken bugün 19’a çıktı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyelerinde ve Türk şirketlerinin Makedonya’daki 1.2 milyar dolar düzeyinde yatırımı bulunuyor. Bu işbirliğinin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

TAV Havalimanları, Üsküp ve Ohrid havalimanlarını 2030 yılına kadar işletme hakkına sahip bulunuyor.