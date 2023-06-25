Şarkıcı Kader: Geçmişten ders çıkardım

"SAHİL KASABASINDA EMEKLİLİK İSTİYORUM"

Kader, şimdilerde hayatının bir kısmını İstanbul'da bir kısmını da Almanya'da sürdürüyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında sahne aldığını söyleyen Kader gelecek ile ilgili ise, "Sahil kasabasında, bahçeli bir evde yaşamanın planını yapıyorum. Bahçesiyle uğraşacağım, ekip biçebileceğim bir yerim olsun istiyorum. Emekliliğimi de böyle yaşamayı arzu ediyorum" dedi.