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Şarkıcı Kader: Geçmişten ders çıkardım

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Kader ile konuştuk. 1999 yılında 'Adamım' şarkısıyla müzik listelerini kasıp kavuran Kader (43), bilinmeyenlerini anlattı

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  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Kader, müziğe 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek başladı. Önce İbrahim Erkal, ardından da İbrahim Tatlıses onun 'elinden tuttu' ve 14 yaşında da ilk albümünü çıkararak çocuk yaşta şöhreti yakaladı. 1999'da çıkardığı 'Adamım' şarkısı ile hafızalara kazındı. Şimdilerde eski şöhretinden uzak olan Kader ile dününü, bugününü ve yarınlarını konuştuk.
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    Kader'in müzik yolculuğu düğün salonlarında başlamış. 8 yaşında saz ve bağlama çalmaya başlayan Kader'in hayatı da düğün salonunda aldığı bir kartvizit ile değişmiş.
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    13 yaşından itibaren düğün salonlarında şarkı söylemeye başlayan Kader, TRT'de çalışan birinin düğününde şarkı söyleyince, düğünde bulunan müzisyen Ali İbicek ve Şükrü Alkan'ın dikkatini çekmiş. İbicek ve Alkan, o dönem önemli isimlere yapımcılık yapan Akbaş Müzik'in kartvizitini de Kader'e vermiş.
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    "ÇOCUK YAŞTA ŞÖHRETTEN KÖTÜ ETKİLENMEDİM"

    14 yaşında ilk albümünü çıkardığını söyleyen Kader, "Çocuk yaşta gelen şöhretin getirdikleri kadar, götürdükleri de oldu. Yine de kötü etkilendiğimi düşünmüyorum. Hiçbir zaman şöhretin büyüsüne kapılmadım" dedi.
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    İbrahim Erkal'ın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Kader, "Ağabeyim gibiydi. Üzerimde çok hakkı vardır. Onun besteleriyle Kader oldum. O her zaman kalbimde" ifadelerini kullandı.
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    1999'da 'Adamım' şarkısıyla müzik listelerini kasıp kavuran Kader, parçanın hikâyesini şöyle anlattı: Şarkıyı ilk dinleten ve albüme aldıran Ahmet Selçuk İlkan'dır. Ofisinde 'sana bir şarkı dinleteceğim ama sadece gitarla çalınmış. Bunu muhakkak sen okumalısın' demişti. Ustaları dinlemek lazım. İbrahim Tatlıses de destekledi, yapımcılığını üstlendi. Şarkı büyük ilgi gördü ve şimdi bile pek çok insanın aklında.
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    2004'e gelindiğinde ise Kader'in yolu hiç ummadığı bir yere gitti.
    "Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Kader, "Yardım etmek isterken suçlu duruma düştüm" dedi.

    Mahkeme, Kader'in 4 ay 15 gün kaldığı cezaevinden tahliye olmasına karar verdi.
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    Şöhretin güzelliğini de acısını da yaşadığını ifade eden Kader, "Geçmişe yönelik pişmanlıklarınız var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: İlla ki vardır ama yaş ilerledikçe geçmişe değil, önümüze bakmayı öğreniyorsunuz, bir de tabii ki ders çıkarmayı...
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    "ESKİDEN DAHA SAF VE TEMİZDİK"

    1990'larda üretilen şarkıların hala hafızlarda olduğunu belirten Kader, "Daha saf ve temizdik sanki... Yaşanan ilişkiler, dinlenen şarkılar, dostluklar çok çabuk tüketilmiyordu. İnsanların o yıllarda dinlediği şarkılarda anıları ve yaşanmışlıkları var. O yüzden 1990'lar unutulmuyor" diye konuştu.
  • Şarkıcı Kader'den itiraf! - Magazin haberleri

    "SAHİL KASABASINDA EMEKLİLİK İSTİYORUM"

    Kader, şimdilerde hayatının bir kısmını İstanbul'da bir kısmını da Almanya'da sürdürüyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında sahne aldığını söyleyen Kader gelecek ile ilgili ise, "Sahil kasabasında, bahçeli bir evde yaşamanın planını yapıyorum. Bahçesiyle uğraşacağım, ekip biçebileceğim bir yerim olsun istiyorum. Emekliliğimi de böyle yaşamayı arzu ediyorum" dedi.

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