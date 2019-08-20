Baymak'ın klima satışları yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre adetsel bazda yüzde 12 artış gösterdi.

Baymak'ın açıklamasına göre, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre, sektörün klima satışları adetsel bazda yüzde 30 düştü. Baymak ise satışlarını yüzde 12 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, ikinci yarıda da aynı büyüme ivmesini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Klima pazarının genelinde bir daralma yaşandığını, özellikle ilk 5 ayda satışların beklentinin çok gerisinde kaldığını aktaran Çolak, hazirandan itibaren sıcaklıklardaki artışla pazarın biraz canlandığını bildirdi.

'PAZAR PAYINI ARTIRDIK'

Çolak, Baymak'ın satışlarını pazarın aksine adetsel bazda yüzde 12 artırmasından mutluluk duyduklarını kaydederek, "Bu rakamlar Baymak'ın ilk 6 ayda ciddi bir pazar payı kazandığını da gösteriyor. Klima satışları artık dört mevsime yayılıyor. Baymak olarak, her mevsim kullanılabilen zengin ürün gamımızla sürdürülebilir bir büyüme yakaladığımıza inanıyoruz. Bu yılki tabloda, genişleyen ürün gamımızın son üyeleri, R32 gazlı Baymak Prime serisi mono ve multi-split klima cihazlarının da katkısı büyük" dedi.

Ender Çolak, 2019'u da pazar payı kazanacakları bir büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.