Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Sayısal Verilerden Yararlanma Nedir? Sayısal Verilerden Yararlanma Örnekleri
ABONE OL

Sayısal verilerden yararlanma nedir? Sayısal verilerden yararlanma örnekleri

Türkçede gerek sözlü gerekse de yazılı anlatımlarda, bir konu ele alınırken birtakım düşünce geliştirme yollarına başvurulmaktadır. Bir yazar ya da konuşmacının, okuyucu ya da dinleyiciyi konunun içine çekmek, onu inandırmak ve daha anlaşılır olmak için başvurduğu bu yöntemlerden bir tanesi de sayısal verilerden yararlanma yöntemidir. Detaylar içeriğimizin devamında…

Sayısal Verilerden Yararlanma Nedir? Sayısal Verilerden Yararlanma Örnekleri
HABERTURK.COM

Sayısal verilerden yararlanma yönteminde bir yazarın ya da anlatıcının sayısal verilere başvurmasının ana sebebi sayıların inandırıcı olmasıdır. Yazarın düşüncesin doğrulayan belgeler, istatistikler bu yöntemde önemli bir yer tutmaktadır? Peki, tarihler sayısal verilerden yararlanmaya girer mi? Sayısal verilerden yararlanma yazıyla yazılır mı? İşte, tüm ayrıntılarıyla sayısal verilerden yararlanma yöntemi…

Sayısal Verilerden Yararlanma Yöntemi

Bir yazarın düşüncesini ve savunduğu fikirleri; belgeler ve istatistiki sonuçlar gibi herkesin kabul etmesi muhtemel verilerle desteklemesi, Türkçede sayısal verilerden yararlanma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bir fikri tartışmaya yer bırakmayacak şekilde anlatma yöntemi olarak dikkat çeken bu yöntemin bir diğer adı da bilimsel verilerden yararlanmadır. Bir okuyucu her zaman bilimsel araştırmadan elde edilen sayılara ve belgelere güven duyduğu için sıklıkla başvurulan bu yöntemde yazarın güvenilirliği büyük ölçüde artmaktadır.

Tarihler Sayısal Verilerden Yararlanmaya Girer mi?

Her ne kadar bir düşünceyi geliştirme yolu olan sayısal verilerden yararlanma yönteminde sayılar bir kanıt olarak kullanılsa da bir paragrafta yer alan her sayı, sayısal veri olarak değerlendirilmez. Örnek vermek gerekirse, bir paragraf içinde yer alan “Ben 1985 senesinde doğdum.” cümlesi bünyesinde bir sayı bulundursa da bir sayısal veriden yararlanma yöntemi olarak değerlendirilmez.

Kısacası, bir paragrafta kullanılan her sayı ya da rakam; o metinde sayısal verilerden yararlanma yöntemi kullanıldığını göstermez. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kullanılan sayı ya da rakamların bir istatistiki veri ya da bir araştırma sonucu olup olmadığıdır.

  • Ahmet 1960 senesinde Kayseri’de doğmuştu. (Sayısal verilerden yararlanma yöntemi kullanılmamıştır.)
  • 1953 yılında işletmeye açılan Adapazarı Şeker Fabrikası’nın günde 1800 ton olan şeker işleme kapasitesi 1980 yılında 6000 tona çıkarılmıştır. (Sayısal verilerden yararlanma yöntemi kullanılmıştır.)

Sayısal Verilerden Yararlanma Yazıyla Yazılır Mı?

Çok fazla başvurulan bir yöntem olmasa da, bir paragraf içinde yer alan sayısal veriler yazıyla da yazılabilmektedir. Eğer bir metin içinde yer alan sayısal veri bir araştırma sonucunu, bir belgeyi, bir istatistiki veriyi paylaşıyorsa bu veriler yazı ile de yazılabilmektedir.

Aşağıda vermiş olduğumuz örnekte yazıyla yazılan sayısal veri örneğini görebilirsiniz:

  • Günümüzde futbol, erkekler arasında diğer spor dallarından daha çok tercih ediliyor. İstanbul’da bir lisede erkekler üzerinde yapılan bir araştırmada her on erkekten sekizi hem oyun olarak hem seyir olarak futbolu tercih ettiğini söylemiştir. Diğer iki kişiden biri oyun olarak basketbolu, öteki ise diğer sporlardan birini söylemiştir. Onların da yüzde ellisi seyir olarak futbolu öteki sporlara tercih ettiğini belirtmiştir.

Sayısal Verilerden Yararlanma Örnek Cümleler

  • Türkiye’de şehirleşme hala devam etmektedir. 2019 yılında % 92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında % 93’e çıktı.
  • Tuz Gölü çevresinde yılda 750.000 ton tuz üretilmektedir. Bu da Türkiye’nin toplam tuz üretiminin % 55’i demektir.
  • Türkiye’de, 1992 ile 1994 yılları arasında yılda 34.500 adet olan traktör üretimi, 1998 yılında 60.000’e ulaşmıştır.
  • Ekvator’un çevresi 360 derece olduğu için 360 adet meridyen bulunur ve ekvator üzerindeki meridyenler arasındaki uzaklık 111 kilometredir.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Oğuz Kaan Destanı Kime, Hangi Devlete Aittir? Oğuz Kaan Destanı Konusu, Özellikleri ve Özeti
GÜNDEM Oğuz Kaan Destanı kime, hangi devlete aittir?
İstiklal Marşı Aruz Ölçüsü: İstiklal Marşı Hangi Aruz Kalıbıyla Yazılmıştır?
GÜNDEM İstiklal Marşı hangi aruz kalıbıyla yazılmıştır?
PİYASALARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA! 2023 Ocak ayı FED faiz kararı toplantı tarihi: FED faiz kararı ne zaman belli olacak, faiz kararı ne olacak?
GÜNDEM Piyasaların gözü bu toplantıda!
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHİ 2023 | Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2023 TCMB PPK faizler artacak mı, düşecek mi?
GÜNDEM Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
3600 EK GÖSTERGE ÖDEMELERİNDE SON DURUM! 93 bin TL ikramiye farkı ödenecek: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman, kimlere, ne kadar ödenecek?
GÜNDEM 3600 ek gösterge ödeme tarihleri!
Memur ve emekli maaş farkları ne zaman, kaç TL yatacak? 2023 Ocak yeni emekli ve memur zamlı maaşlar hangi gün hesaba geçecek?
GÜNDEM Emekli ve memur maaş farkının yatacağı tarih!
ANKARA TOKİ KURA sonuçları bugün | 10 Ocak Salı 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama linki ekranı
GÜNDEM Ankara TOKİ kura sonuçları!
SİGARAYA ZAM 2023 | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel sigara fiyat listesi
GÜNDEM Zam sonrası güncel sigara fiyatları
Adana TOKİ kura sonuçları bugün: 10 Ocak Salı 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ Adana kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama linki
GÜNDEM Adana TOKİ kura sonuçları açıklanıyor...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.