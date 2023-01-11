Sayısal verilerden yararlanma yönteminde bir yazarın ya da anlatıcının sayısal verilere başvurmasının ana sebebi sayıların inandırıcı olmasıdır. Yazarın düşüncesin doğrulayan belgeler, istatistikler bu yöntemde önemli bir yer tutmaktadır? Peki, tarihler sayısal verilerden yararlanmaya girer mi? Sayısal verilerden yararlanma yazıyla yazılır mı? İşte, tüm ayrıntılarıyla sayısal verilerden yararlanma yöntemi…

Sayısal Verilerden Yararlanma Yöntemi

Bir yazarın düşüncesini ve savunduğu fikirleri; belgeler ve istatistiki sonuçlar gibi herkesin kabul etmesi muhtemel verilerle desteklemesi, Türkçede sayısal verilerden yararlanma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bir fikri tartışmaya yer bırakmayacak şekilde anlatma yöntemi olarak dikkat çeken bu yöntemin bir diğer adı da bilimsel verilerden yararlanmadır. Bir okuyucu her zaman bilimsel araştırmadan elde edilen sayılara ve belgelere güven duyduğu için sıklıkla başvurulan bu yöntemde yazarın güvenilirliği büyük ölçüde artmaktadır.

Tarihler Sayısal Verilerden Yararlanmaya Girer mi?

Her ne kadar bir düşünceyi geliştirme yolu olan sayısal verilerden yararlanma yönteminde sayılar bir kanıt olarak kullanılsa da bir paragrafta yer alan her sayı, sayısal veri olarak değerlendirilmez. Örnek vermek gerekirse, bir paragraf içinde yer alan “Ben 1985 senesinde doğdum.” cümlesi bünyesinde bir sayı bulundursa da bir sayısal veriden yararlanma yöntemi olarak değerlendirilmez.

Kısacası, bir paragrafta kullanılan her sayı ya da rakam; o metinde sayısal verilerden yararlanma yöntemi kullanıldığını göstermez. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kullanılan sayı ya da rakamların bir istatistiki veri ya da bir araştırma sonucu olup olmadığıdır.