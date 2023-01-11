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Oğuz Kaan Destanı kime, hangi devlete aittir? Oğuz Kaan Destanı konusu, özellikleri ve özeti

Türk kültür tarihinde çok önemli bir yeri olan Oğuz Kaan Destanı; Türklerin cihan hâkimiyeti fikrini ve bunu gerçekleştirmek adına yapılması gerekenleri anlatan bir eser olarak dikkat çekmektedir. Atlı göçebe Türk kültürünün bir ürünü olarak karşımızda duran ve bugün elimizde üç ayrı biçimi bulunan Oğuz Kaan Destanı kime aittir? Ayrıntılar yazımızın devamında…

Oğuz Kaan Destanı Kime, Hangi Devlete Aittir? Oğuz Kaan Destanı Konusu, Özellikleri ve Özeti
HABERTURK.COM

Bir yönüyle hayat; diğer yönüyle de ağaç, rüya ve ışık gibi öğeler aracılığıyla mitolojiyle ilişki içinde olan Oğuz Kaan Destanı hangi devlete aittir? Oğuz Kaan Destanı konusu nedir? İlerleyen kısımlarında Oğuz Kaan Destanı özeti hakkında da bilgi sahibi olabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Oğuz Kaan Destanı Hangi Türk Devletine Aittir?

Oğuz Kaan Destanı; MÖ. 209 ile MÖ. 174 yılları arasında Hun İmparatorluğu hükümdarlığını yapmış olan Mete’nin etrafında gelişen olayları anlatmaktadır. Bu bilgiden hareketle Oğuz Kaan Destanı kime aittir sorusuna Hunlar cevabını vermek yerinde olacaktır. Mete Han’ın doğumundan itibaren hükümdar olması, gerçekleştirdiği savaşlar gibi konuları işleyen Oğuz Kaan Destanı, birçok destanda olduğu gibi doğaüstü ve mitolojik bir anlatıyı da bünyesinde barındırmaktadır.

Bugün elimizde Oğuz Kaan Destanı’nın 3 farklı biçimi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, İslam öncesi Türk inancını yansıtan ve 13 ile 16. yüzyıllar arasında Uygur alfabesiyle yazılmış olan versiyondur.

  1. yüzyılın başında Reşideddin tarafından kaleme alınan Cami-üt Tevarih adlı eserde ise bu destanın Farsça ile yazılmış bir biçimi yer almaktadır. Oğuz Kaan Destanı’nın bu ikinci biçimi aynı zamanda İslam inancına uygun olarak kaleme alınmıştır.

Destanın üçüncü ve son biçimi ise Türkmenler arasındaki rivayetlerden ve kendinden önceki yazmalardan edinilen bilgilerle, 17. Yüzyılda Ebü’l Gazi Bahadır Han tarafından kaleme alınmıştır.

Bu üç biçimden ilki olan özgün nüsha, Uygur alfabesiyle yazılmış Oğuz Kaan Destanı bugün Paris Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Oğuz Kaan Destanı Konusu

Hun hükümdarı Mete Han ve onun etrafında gerçekleşen olayları anlatan Oğuz Kaan Destanı’nda, Mete Han’ın doğumundan itibaren yaşanan olaylar konu edilmiştir. Mete Han’ın doğumun ardından, hükümdar oluşu, gerçekleştirdiği savaşlar, Asya coğrafyasında Türk birliğini kurması ve ölümünden evvel ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırması gibi hayatın içinden gelen konuların yanında rüya, aşk, ışık ve ağaç gibi mitolojik ögelerle anlatılan doğaüstü konular da bu destanın konuları arasında yer almaktadır.

Oğuz Kaan Destanı Özellikleri

  • Temelinde yiğitlik, kahramanlık ve cengâverlik gibi kavramlar bulunmaktadır.
  • Oğuz Kaan Destanı’nda, Hun hükümdarı Mete Han’ın doğumundan ölümüne kadar olan zaman dilimi anlatılmıştır.
  • Destanın yapısında geri dönüşler yoktur. Anlatıcı konuyu düz bir çizgi üzerinde geriye dönmeden anlatır.
  • Destanın ana motifi aşk değil savaştır.
  • Oğuz Kaan Destanı atlı göçebe Türk kültürünün bir ürünüdür.
  • Oğuz Kaan Destanı’nda cümleler kısa ve geçmiş zaman kiplerinden meydana gelmektedir.
  • Destanın manzum olan bölümlerinde düzyazı kullanılmıştır.

Oğuz Kaan Destanı Özeti

Oğuzların atası Oğuz Han adında biridir. Oğuz; dudakları ateş gibi kırmızı, kaşları ve gözleri simsiyah olan çok güzel bir çocuk olarak doğmuştur. Annesinin sütünü sadece bir kez emen Oğuz, hemen konuşmaya ve yürümeye başlayarak 40 günde büyümüştür. Cesur, genç, korkusuz bir delikanlı olan Oğuz, atına binip kılıç kuşanır ve tek başına ava giderdi.

Oğuz Han’ın yaşadığı memleketin yakınlarında bir orman bulunmaktaydı ve bu ormanda insanları parçalayan bir canavar bulunmaktaydı. Fakat korkusuz ve çok güçlü bir yiğit olan Oğuz Han bu canavarı öldürdü.

Oğuz Han yine bir gün ormanda dolaşırken birden bire her yer karanlık oldu ve gökten mavi bir ışık düştü. Bu ışığın içinde, başında parlak bir yıldız olan bir kız vardı. Oğuz Han kıza âşık oldu ve 40 gün 40 gece süren düğün ile Oğuz ile kız evlendi.

Oğuz Han’ın; Ay Han, Gün Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han adında altı oğlu oldu. Oğuz Han ihtiyarlayınca memleketi altı oğlu arasında paylaştırdı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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