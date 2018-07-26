Yüzyıllardır insanlığın en temel problemlerinden biri olan 'ırkçılık' şu sıralar yeniden konuşulur oldu. Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı ırkçılık nedeniyle bırakmasının yankıları tüm hızıyla sürerken babası Alman annesi Türk olan Şebnem Schaefer ile iki ülke insanlarının son dönemde yaşadıklarını değerlendirdik. Geçmişte Almanya'da katıldığı 'Miss Germany' ve 'Star Search' adlı güzellik yarışmalarında bir yanı Türk olduğu için zorluklarla karşılaştığını itiraf eden ünlü model çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şu sıralar herkes Mesut Özil'in, “Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim” sözleriyle birlikte Alman Milli Takımını bırakmasını konuşuyor. Siz neler düşünüyorsunuz?
Mesut Özil, başka uyrukluların değil ama nedense Türklerin kimlikleri hep öne çıkartılıyor demiş. Çünkü bence diğer Avrupa ülkelerin veya Avrupa’ya yakın ülkelerin dinleri, kültürleri ve coğrafyaları birbirine daha yakın, tarihte de birbirileriyle daha çok alışverişleri olmuş. Ama Türk ve Alman kültürü, dini birbirine çok uymuyor aslında.
Almanya'nın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi sonrası birileri günah keçisi arıyordu. Bu günah keçileri de Mesut Özil ve İlkay Gündoğan olmuş gibi duruyor sanki?
Almanya turnuvaya erken veda edince birlik ve beraberlik olmadığı düşünüldü. Türk müsün yoksa Alman mısın sorgulamaları başladı. Hiçbir suçları olmadığı halde sonunda bu olay futbolculara patladı. Zor bir durum karşısında arada kaldıklarını düşünüyorum. Ama menajerler, danışmanlar bu durumu daha iyi yönetebilirdi.
Yurtdışında mesleğinizi yaparken kimliğinizden ötürü zorlandığınız oldu mu?
Ben de çok zorlandım, Alman gibi yetiştirilseydim belki zorlanmazdım. Benim de favori gösterildiğim halde, 2. seçildiğim 'Miss Germany' yarışmasında ve katıldığım 'Star Search' yarışmasında Türk kimliğimi hep ön plana çıkardılar. Orada Polonyalılar, Ruslar, Yugoslavlar da vardı ama hiçbirinin kökenleri söylenmedi. Ama nedense benim dışarıdan belki anlaşılmasa bile yarı Türk olduğumu hep vurguladılar.
"HİÇ ALMAN ARKADAŞIM OLMADI"
Nasıl bir ailede büyüdünüz?
Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman bir ailede büyüdüm. Babam annemle evlenmeden önce, ailesi koyu Hristiyan olmasına rağmen, Müslüman olmuştu. Annem bizi Türk kültürüyle, Atatürkçü ve Müslüman olarak yetiştirdi. Babam da bizimle birlikte Türk oldu sayılır. Almanya’da Türklerin olmadığı bir ortamda doğup büyüdüm, eğitim aldım. Ama yarı Alman olduğum halde nedense hiç Alman arkadaşım olmadı, şuan bile görüştüğüm yok.
Almanya'nın Frankurt şehrinde doğup büyüdünüz. Orada bulunduğunuz süre zarfında Türkiye ile bağlarınız kuvvetli miydi?
Biz milli ve dini bayramlarımız sayesinde ve kültüründe etkisiyle Türkiye ile hep irtibat halinde Almanya’daki Türklerle hep bir arada olduk. Onlarla daha iyi anlaştık. Hala da öyle, aile dostlarımız hep Türk. Ben doğum günlerimi bile gelip Türkiye’de kutlarım.
"BENİ TÜRK OLARAK GÖRMEDİLER"
Almanya'da hiç ırkçı bir tavır ile karşılaştınız mı?
Ben yarı Alman olduğum için Almanya’da ırkçılıkla karşılaşmadım, ama tam Türk olanlar neler yaşadı onu da bilemiyorum. Benim kendi gözlemlediğim kadarıyla Almanya’da da her ülkede olduğu kadar ırkçılık olabilir. Daha fazlası olduğunu düşünmüyorum. Hükümet bu konuda elinden geleni yapıyor. Merkel ‘de Mesut Özil’e destek çıktı örneğin. Almanya’da herkes istediği gibi yaşamakta, istediği dili kullanmakta, istediği dine mensup olmakta özgür.
Ülkemizde hiç dışlandığınızı hissettiniz mi?
Babamın soyadını taşıdığım için Türkiye’de de bana hep “Sen Almansın” dediler, Türk olarak görmediler… Bu beni çok üzmüştür.
"TÜRKLER, ALMANLARIN ARASINA GİRMEYE ÇALIŞMIYOR"
Türkler ile Almanların ortak bir paydada buluşması zor mu?
Genelleme yapmak istemem ama Türklerle Almanların anlaşması çok zor. Türkler de Almanların arasına girmeye çalışmıyor. Almanlar da haliyle kucak açmıyor. Yani Türklerin daha çok Almanlarla iç içe olması, Almanların da Türklere daha çok kucak açması lazım. Ancak o zaman bir kaynaşma olur. Herkes kendi grubuna çekilirse entegrasyon zor olur, ki zor oluyor şuan da.
'Kendi grubuna çekilmek' derken?
Örneğin birçok kez Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Türkler yüzüme “Ben Almanları sevmiyorum” demiştir, babası Alman olan biri olarak ben de bu durum karşısında hep şaşırır, ne tepki vereceğimi bilemezdim.
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