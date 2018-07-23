Şebnem Schaefer köyünde masa montajı yaptı

Podyumların ünlü modeli Şebnem Schaefer, şu sıralar Frankfurt ile Köln arasında bulunan Westerwald bölgesinde tatil yapıyor. Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre vaktini ailesiyle birlikte geçiren ünlü model, marketten aldığı masa, şemsiye ve salıncağın kurulumunu tek başına yaptı...