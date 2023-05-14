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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%96,4
KATILIM ORANI
%88,25

  • Burdur
    GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %100,0
    TOPLAM SANDIK 717
    AÇILAN SANDIK 717
    TOPLAM SEÇMEN 204.323
    KULLANILAN OY 185.313
    GEÇERLİ OY 180.009
    KATILIM ORANI %90,70
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • Muharrem İnce
  • Sinan Oğan

BURDUR İLİ İSTATİSTİKLERİ

BURDUR İli Oy Dağılımı
BURDUR İLİ TOPLAM OY VE ORANI
ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
Recep Tayyip Erdoğan 93.091 %51,71
Kemal Kılıçdaroğlu 73.599 %40,89
Sinan Oğan 11.828 %6,57
Muharrem İnce 1.491 %0,83
BURDUR İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI
İLÇE ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AĞLASUN Recep Tayyip Erdoğan 3.630 %66,33
ALTINYAYLA Recep Tayyip Erdoğan 2.579 %71,30
BUCAK Recep Tayyip Erdoğan 26.178 %57,97
ÇAVDIR Recep Tayyip Erdoğan 4.660 %54,26
ÇELTİKÇİ Recep Tayyip Erdoğan 2.338 %63,31
GÖLHİSAR Recep Tayyip Erdoğan 9.407 %62,80
KARAMANLI Kemal Kılıçdaroğlu 2.863 %49,57
KEMER Recep Tayyip Erdoğan 1.435 %65,44
MERKEZ Kemal Kılıçdaroğlu 34.639 %47,53
TEFENNİ Recep Tayyip Erdoğan 3.529 %49,20
YEŞİLOVA Kemal Kılıçdaroğlu 5.515 %52,63

Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023
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