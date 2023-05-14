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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%96,5
KATILIM ORANI
%88,23

  • Edirne
    GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %100,0
    TOPLAM SANDIK 1.024
    AÇILAN SANDIK 1.024
    TOPLAM SEÇMEN 320.299
    KULLANILAN OY 289.219
    GEÇERLİ OY 283.435
    KATILIM ORANI %90,30
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • Muharrem İnce
  • Sinan Oğan

EDİRNE İLİ İSTATİSTİKLERİ

EDİRNE İli Oy Dağılımı
EDİRNE İLİ TOPLAM OY VE ORANI
ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
Kemal Kılıçdaroğlu 179.831 %63,45
Recep Tayyip Erdoğan 91.055 %32,13
Sinan Oğan 10.875 %3,84
Muharrem İnce 1.674 %0,59
EDİRNE İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI
İLÇE ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
ENEZ Kemal Kılıçdaroğlu 5.641 %71,12
HAVSA Kemal Kılıçdaroğlu 8.921 %64,93
İPSALA Kemal Kılıçdaroğlu 10.662 %57,02
KEŞAN Kemal Kılıçdaroğlu 35.991 %61,52
LALAPAŞA Kemal Kılıçdaroğlu 2.394 %50,25
MERİÇ Kemal Kılıçdaroğlu 5.373 %56,27
MERKEZ Kemal Kılıçdaroğlu 80.605 %65,54
SÜLOĞLU Kemal Kılıçdaroğlu 2.398 %53,47
UZUNKÖPRÜ Kemal Kılıçdaroğlu 27.846 %65,09

Edi̇rne Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023
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