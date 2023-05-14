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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%99,9
KATILIM ORANI
%86,99

  • Gümüşhane
    GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %100,0
    TOPLAM SANDIK 568
    AÇILAN SANDIK 568
    TOPLAM SEÇMEN 96.626
    KULLANILAN OY 80.084
    GEÇERLİ OY 78.297
    KATILIM ORANI %82,88
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • Muharrem İnce
  • Sinan Oğan

GÜMÜŞHANE İLİ İSTATİSTİKLERİ

GÜMÜŞHANE İli Oy Dağılımı
GÜMÜŞHANE İLİ TOPLAM OY VE ORANI
ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
Recep Tayyip Erdoğan 58.267 %74,42
Kemal Kılıçdaroğlu 15.598 %19,92
Sinan Oğan 4.183 %5,34
Muharrem İnce 249 %0,32
GÜMÜŞHANE İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI
İLÇE ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
KELKİT Recep Tayyip Erdoğan 16.329 %80,47
KÖSE Recep Tayyip Erdoğan 3.228 %87,17
KÜRTÜN Recep Tayyip Erdoğan 6.172 %80,27
MERKEZ Recep Tayyip Erdoğan 19.912 %67,62
ŞİRAN Recep Tayyip Erdoğan 7.561 %73,49
TORUL Recep Tayyip Erdoğan 5.065 %73,61

Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023
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