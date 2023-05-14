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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%96,5
KATILIM ORANI
%88,23

  • Gaziantep
    GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %100,0
    TOPLAM SANDIK 4.074
    AÇILAN SANDIK 4.074
    TOPLAM SEÇMEN 1.361.806
    KULLANILAN OY 1.166.214
    GEÇERLİ OY 1.144.498
    KATILIM ORANI %85,64
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • Muharrem İnce
  • Sinan Oğan

GAZİANTEP İLİ İSTATİSTİKLERİ

GAZİANTEP İli Oy Dağılımı
GAZİANTEP İLİ TOPLAM OY VE ORANI
ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
Recep Tayyip Erdoğan 683.952 %59,76
Kemal Kılıçdaroğlu 396.533 %34,65
Sinan Oğan 59.303 %5,18
Muharrem İnce 4.710 %0,41
GAZİANTEP İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI
İLÇE ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
ARABAN Recep Tayyip Erdoğan 11.803 %65,46
İSLAHİYE Recep Tayyip Erdoğan 20.848 %58,67
KARKAMIŞ Recep Tayyip Erdoğan 3.593 %56,15
NİZİP Recep Tayyip Erdoğan 51.017 %63,74
NURDAĞI Recep Tayyip Erdoğan 15.612 %74,06
OĞUZELİ Recep Tayyip Erdoğan 13.003 %64,85
ŞAHİNBEY Recep Tayyip Erdoğan 298.808 %59,01
ŞEHİTKAMİL Recep Tayyip Erdoğan 261.442 %58,79
YAVUZELİ Recep Tayyip Erdoğan 7.826 %63,91

Gazi̇antep Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 Gazi̇antep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un Gazi̇antep Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile adayların Gazi̇antep Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce'nin oy oranı ile anlık Gazi̇antep Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 Gazi̇antep Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile il genelinde hangi adayın seçimde önde olduğunu yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.