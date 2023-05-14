Gazi̇antep Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023

14 Mayıs 2023 Gazi̇antep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un Gazi̇antep Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile adayların Gazi̇antep Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce'nin oy oranı ile anlık Gazi̇antep Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 Gazi̇antep Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile il genelinde hangi adayın seçimde önde olduğunu yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.