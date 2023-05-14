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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%96,4
KATILIM ORANI
%88,25

  • İzmir
    GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %97,4
    TOPLAM SANDIK 9.897
    AÇILAN SANDIK 9.635
    TOPLAM SEÇMEN 3.445.505
    KULLANILAN OY 3.020.812
    GEÇERLİ OY 2.976.611
    KATILIM ORANI %90,19
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • Muharrem İnce
  • Sinan Oğan

İZMİR İLİ İSTATİSTİKLERİ

İZMİR İli Oy Dağılımı
İZMİR İLİ TOPLAM OY VE ORANI
ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
Kemal Kılıçdaroğlu 1.876.662 %63,05
Recep Tayyip Erdoğan 943.503 %31,70
Sinan Oğan 141.721 %4,76
Muharrem İnce 14.725 %0,49
İZMİR İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI
İLÇE ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
ALİAĞA Kemal Kılıçdaroğlu 39.463 %58,80
BALÇOVA Kemal Kılıçdaroğlu 41.244 %74,59
BAYINDIR Kemal Kılıçdaroğlu 14.436 %52,24
BAYRAKLI Kemal Kılıçdaroğlu 118.417 %59,64
BERGAMA Kemal Kılıçdaroğlu 38.314 %52,45
BEYDAĞ Kemal Kılıçdaroğlu 5.029 %58,27
BORNOVA Kemal Kılıçdaroğlu 191.747 %62,68
BUCA Kemal Kılıçdaroğlu 197.934 %60,66
ÇEŞME Kemal Kılıçdaroğlu 24.546 %71,78
ÇİĞLİ Kemal Kılıçdaroğlu 102.944 %68,60
DİKİLİ Kemal Kılıçdaroğlu 26.198 %73,43
FOÇA Kemal Kılıçdaroğlu 16.931 %69,68
GAZİEMİR Kemal Kılıçdaroğlu 58.238 %62,65
GÜZELBAHÇE Kemal Kılıçdaroğlu 20.471 %78,97
KARABAĞLAR Kemal Kılıçdaroğlu 197.104 %59,86
KARABURUN Kemal Kılıçdaroğlu 6.692 %71,76
KARŞIYAKA Kemal Kılıçdaroğlu 177.976 %79,95
KEMALPAŞA Recep Tayyip Erdoğan 37.838 %48,29
KINIK Kemal Kılıçdaroğlu 11.520 %58,49
KİRAZ Recep Tayyip Erdoğan 15.106 %52,28
KONAK Kemal Kılıçdaroğlu 156.139 %68,12
MENDERES Kemal Kılıçdaroğlu 40.392 %56,26
MENEMEN Kemal Kılıçdaroğlu 65.726 %60,12
NARLIDERE Kemal Kılıçdaroğlu 37.569 %82,91
ÖDEMİŞ Kemal Kılıçdaroğlu 46.061 %50,54
SEFERİHİSAR Kemal Kılıçdaroğlu 27.553 %69,54
SELÇUK Kemal Kılıçdaroğlu 17.109 %64,03
TİRE Kemal Kılıçdaroğlu 32.733 %53,88
TORBALI Kemal Kılıçdaroğlu 76.066 %55,88
URLA Kemal Kılıçdaroğlu 40.474 %76,58

İzmi̇r Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 İzmi̇r Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un İzmi̇r Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile adayların İzmi̇r Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce'nin oy oranı ile anlık İzmi̇r Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 İzmi̇r Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile il genelinde hangi adayın seçimde önde olduğunu yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.