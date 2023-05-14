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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%96,4
KATILIM ORANI
%88,25

  • Denizli
    GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %100,0
    TOPLAM SANDIK 2.461
    AÇILAN SANDIK 2.461
    TOPLAM SEÇMEN 795.283
    KULLANILAN OY 729.062
    GEÇERLİ OY 712.397
    KATILIM ORANI %91,67
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • Muharrem İnce
  • Sinan Oğan

DENİZLİ İLİ İSTATİSTİKLERİ

DENİZLİ İli Oy Dağılımı
DENİZLİ İLİ TOPLAM OY VE ORANI
ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
Kemal Kılıçdaroğlu 344.316 %48,33
Recep Tayyip Erdoğan 312.652 %43,89
Sinan Oğan 50.691 %7,12
Muharrem İnce 4.738 %0,67
DENİZLİ İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI
İLÇE ADAY ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
ACIPAYAM Recep Tayyip Erdoğan 20.761 %53,85
BABADAĞ Recep Tayyip Erdoğan 2.347 %51,98
BAKLAN Recep Tayyip Erdoğan 1.873 %47,67
BEKİLLİ Kemal Kılıçdaroğlu 2.736 %57,33
BEYAĞAÇ Recep Tayyip Erdoğan 2.367 %52,51
BOZKURT Kemal Kılıçdaroğlu 3.851 %50,80
BULDAN Kemal Kılıçdaroğlu 9.045 %48,38
ÇAL Kemal Kılıçdaroğlu 6.976 %52,83
ÇAMELİ Recep Tayyip Erdoğan 8.364 %66,05
ÇARDAK Kemal Kılıçdaroğlu 2.999 %50,47
ÇİVRİL Recep Tayyip Erdoğan 19.032 %47,68
GÜNEY Kemal Kılıçdaroğlu 3.616 %51,61
HONAZ Kemal Kılıçdaroğlu 9.945 %48,72
KALE Recep Tayyip Erdoğan 7.619 %57,36
MERKEZEFENDİ Kemal Kılıçdaroğlu 119.795 %52,44
PAMUKKALE Kemal Kılıçdaroğlu 109.185 %47,99
SARAYKÖY Kemal Kılıçdaroğlu 12.845 %59,80
SERİNHİSAR Recep Tayyip Erdoğan 5.327 %51,93
TAVAS Recep Tayyip Erdoğan 15.680 %52,82

Deni̇zli̇ Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 Deni̇zli̇ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un Deni̇zli̇ Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile adayların Deni̇zli̇ Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce'nin oy oranı ile anlık Deni̇zli̇ Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 Deni̇zli̇ Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile il genelinde hangi adayın seçimde önde olduğunu yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.