Saklambaç'tan Doğan Savaş'ın haberine göre, Kuruçeşme’deki mekandan bir erkekle çıkarken görüntülenen Seçkin Piriler, flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşırdı ve mekana geri döndü. Eski manken, yaşanan kargaşa sonrasında çareyi bir taksiye binmekte buldu.

AÇIKLAMA YAPTI

Hakkında çıkan 'aşk' haberlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin Piriler, yaşananların haberde anlatıldığı gibi olmadığını belirtti.

Seçkin Piriler, "Yanımdaki kişiyle arkadaşlık dışında bir ilişkim yok. Bir birlikteliğim olduğunda zaten çekinmeden paylaşırım. Ayrıldığımdan beri her yanımdaki erkek arkadaşımı sevgiliye yorumlamanızdan ve açıklama yapmaktan gerçekten çok sıkıldım" ifadelerini kullandı.

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