Dönerciler yanında hatta ondan çok daha yaygın olan yiyecek ise köfteciler. Bir anlamda Türkiye tam bir köfte cenneti. Ülkenin doğusundan, güneyinden ve batısından gelen kitlesel göçlerle çeşit çeşit köfte Anadolu’ya yerleşmiş. En çok etki Balkanlar’dan. Ama hemen belirtelim ki Trakya zaten köftenin anavatanı.

Balkan göçmenleri de ülkenin daha çok Batısına yerleşince köftede ağırlık memleketin batısına kaydı. Köfte çeşidi daha fazla, kalitesi daha yüksek. Ticari görünürlüğü de daha çok. Ama bu demek değil ki, doğu tarafında da bir şey yok. Erzurum’un şiş köftesi çok meşhur ve artık diğer illerden de müşteri çekiyor.