Dönerciler yanında hatta ondan çok daha yaygın olan yiyecek ise köfteciler. Bir anlamda Türkiye tam bir köfte cenneti. Ülkenin doğusundan, güneyinden ve batısından gelen kitlesel göçlerle çeşit çeşit köfte Anadolu’ya yerleşmiş. En çok etki Balkanlar’dan. Ama hemen belirtelim ki Trakya zaten köftenin anavatanı.
Balkan göçmenleri de ülkenin daha çok Batısına yerleşince köftede ağırlık memleketin batısına kaydı. Köfte çeşidi daha fazla, kalitesi daha yüksek. Ticari görünürlüğü de daha çok. Ama bu demek değil ki, doğu tarafında da bir şey yok. Erzurum’un şiş köftesi çok meşhur ve artık diğer illerden de müşteri çekiyor.
SAHİPLENMEYEN ŞEHİR NEREDEYSE YOK
Trabzon’un Akçaabat köftesi bu ilçeyi tam bir gurme şehir ve merkezi haline getirdi. Son dönemde ise köftenin Sivas’tan yaygınlaşmasına tanıklık ediyoruz. Büyük şehirlerde artık Sivas köftecileri açılıyor. Velhasıl hangi şehire giderseniz gidin, oraya özgü bir köfteye de rastlayabilirsiniz.
Her şehir bir köfteyi sahiplenmiş, kendinden bir şeyler katmış. Yapılan araştırmalar da zaten Türkiye’deki köfte çeşidinin 293’ü bulduğunu ortaya koyuyor. Bayram nedeniyle çıktığınız yolculukta kolaylıkla bulabileceğiniz tanınmış köftecileri sizler için belirledik.
TÜRKİYE'NİN EN MEŞHUR KÖFTECİLERİ HARİTASI
Haritadaki işaretlerin üzerine tıklayarak, o şehirlerdeki en meşhur köftecileri ve iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz.